Carignola (PD): “Due mesi al voto, serietà e concretezza contro chi è specialista in chiacchiere”

Luca Carignola, segretario cittadino del Partito Democratico di Varese, interviene nel dibattito politico e traccia il sentiero per i dem della Città Giardino in vista del voto del 25 settembre prossimo: «Mancano due mesi esatti alle prossime elezioni politiche: dovevano mancare ancora diversi mesi alla naturale conclusione della legislatura, così però non è stato, e la responsabilità di quanto accaduto ricade principalmente sulla Lega – non più Nord. Salvini e il suo partito hanno infatti ignorato gli appelli di sindaci, associazioni e categorie produttive, soprattutto dei nostri territori, che chiedevano a gran voce interventi urgenti per fronteggiare la crisi energetica e l’inflazione, e non la crisi di governo. Quanto accaduto settimana scorsa mette in ulteriore seria difficoltà i cittadini e le amministrazioni locali, in un momento storico già particolarmente complicato – commenta Carignola -. Quanto accaduto, però, ha palesato la differenza tra chi è forza responsabile di governo e si fa carico dei problemi dei cittadini, e chi invece è specialista in chiacchiere e basta. Siamo quindi convinti che nei prossimi due mesi tanti elettori traditi dalle promesse del centro destra potranno riconoscersi nella serietà e concretezza del programma che verrà presentato dalla coalizione promossa dal PD, come del resto avvenuto in occasione delle ultime elezioni amministrative, e premiarla con il voto».