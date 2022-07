Cartelli a tutela degli animali tra Gallarate e Besnate? Rech: “La competenza è della Provincia”

«Il posizionamento di cartelli sulle strade preciso che è di competenza della Provincia»: l’assessore all’Urbanistica e ambiente di Gallarate, Sandro Rech, risponde così alla lettera di Massimo Gnocchi, consigliere comunale di opposizione (Obiettivo comune Gallarate), in cui chiedeva di posizionare nella zona della rotonda dei Fontanili dei cartelli stradali di avviso attraversamento animali selvatici.

L’area dei Fontanili

Si tratta di una zona di confine tra Gallarate e Besnate in cui si sono verificati diversi incidenti nell’ultimo periodo: lo stesso Gnocchi ha recentemente assistito a un incidente in cui è stato coinvolto un capriolo maschio.

«Le arterie indicate da Massimo Gnocchi sono di competenza della provincia. Se lo ritiene necessario – continua l’assessore – potrà fare richiesta alla Provincia». Sul verde, invece, Rech sottolinea che della risposta se ne stava occupando il dirigente, «che poi si è ammalato».

Via Toscanini

Nella sua lettera, inoltre, Gnocchi aveva chiesto delucidazioni riguardo l’area verde di via Toscanini (vicino alle scuole superiori Gadda-Rosselli) e dei motivi per cui era chiusa. «L’area verde di via Toscanini è di proprietà comunale – risponde Rech – e non si tratta di un parco; ed è quindi facoltà dello stesso Comune autorizzarne o meno l’uso pubblico. Visto l’uso poco urbano che ne veniva fatto si è ritenuto di tenerlo chiuso».

Rech ci tiene a precisare che la risposta è stata inviata al consigliere Gnocchi (che aveva inviato la lettera lo scorso 19 maggio) «prima della pubblicazione sul web del testo della richiesta». Al che insinua: «Se manda una pec con un quesito e riceve una risposta, perché poi pubblica sul web? È in cerca di visibilità?».