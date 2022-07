Cassano Magnago scalda i motori per la festa di Sant’Anna

Una settimana di festa per festeggiare Sant’Anna a Cassano Magnago, i celebri festeggiamenti di estate inoltrata che culminano con i fuochi d’artificio. Quest’anno si parte venerdì 22 luglio e si continuerà fino a domenica 31 luglio all’area feste della chiesa di Sant’Anna (in via Monte Grappa, 2).

La storia locale ci racconta che la festa di Sant’Anna inizia sempre con le funzioni religiose caratterizzate da momenti di preghiera, Santa Messa e processione nelle vie limitrofe alla Chiesa di S. Anna. Il sagrato alberato e le vie adiacenti venivano inghirlandate e parate a festa. Bancarelle, balli, musiche e libagioni hanno sempre caratterizzato le giornate di festa per arrivare al momento clou dei fuochi d’artificio.

Il programma

Venerdì 22 luglio si parte con l’apertura dello stand gastronomico (ore 19) e la serata danzante con Walter e Marina. Sabato 23 luglio, dopo l’apertura dello stand gastronomico (ore 19), ci sarà la serata danzante con Ligera&Badass dad.

Domenica 24 luglio l’apertura dello stand è anticipata alle 12, mentre alle 19 inizierà la serata danzante con Domenico. Martedì 26 luglio il programma prevede l’apertura dello stand gastronomico (ore 19) e la serata danzante con Walter e Marina.

Venerdì 29 luglio si replica: l’apertura dello stand gastronomico (ore 19) e la serata danzante con Walter e Marina. Sabato 30 luglio il clou dei festeggiamenti, con l’apertura dello stand gastronomico a partire dalle 19, il mercatino di hobbistica e l’esibizione-serata danzante con Domenico; alle 23 lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Si chiude domenica 31 luglio, a partire dalle 12 con l’apertura dello stand gastronomico. Alle 19 ci sarà la serata danzante conclusiva con Fonixliveband.