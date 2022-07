Centoventi scatti per raccontare il rock: a Morcote la mostra “Frontstage” di Massimo Rana

Per la prima volta in Svizzera – dopo Venezia, Brescia e Milano – una raccolta di 120 scatti inediti in bianco e nero che ritraggono i più grandi personaggi del mondo della musica rock internazionale

C’è ancora tempo – fino a domenica 17 luglio 2022 – per visitare “Frontstage. Ritratti sul palco”, la prima mostra e il primo evento a tempo di rock di Summer in Morcote 2022, la lunga stagione di eventi che caratterizzeranno l’estate 2022 di uno dei borghi più belli della Svizzera.

Protagonista, il fotografo milanese Massimo Rana che, insieme al giornalista Paolo Bertazzoni ha presentato, per la prima volta in Svizzera – dopo Venezia, Brescia e Milano – il suo libro e la sua mostra “Frontstage. Ritratti sul palco”: una raccolta di 120 scatti inediti in bianco e nero che ritraggono i più grandi personaggi del mondo della musica rock internazionale.

David Bowie, Bruce Springsteen, Frank Zappa, AC/DC, Elton John, U2, Ramones e tanti altri. Sono solo alcuni dei protagonisti della musica rock immortalati dal fotografo tra gli anni Ottanta e Novanta e diventati oggetto di un libro e di una mostra

LA MOSTRA A MORCOTE:

28 scatti di varie dimensioni, quasi tutti inedite in un bellissimo bianco e nero a tiratura limitata che sintetizzano una carrellata di 120 artisti e gruppi musicali del panorama internazionale. Fotografie di concerti che per anni sono rimaste nell’archivio di Rana e che, nel maggio 2021 sono state raccolte, selezionate e raccontate prima in un volume e in seguito espote con la mostra “FrontStage. Ritratti sul palco”

“FRONTSTAGE. Ritratti sul palco”

Comune di Morcote – Sala Maspoli

Riva da S.Antoni, 10 – Morcote

Ogni venerdì, sabato e domenica dal 2 al 17 luglio 2022

Orario 18.00-21.00