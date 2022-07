Centro Geofisico Prealpino di Varese, 120 mila euro per sostenere le attività scientifiche

La giunta regionale lombarda su proposta degli assessori Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) ha erogato, tramite Arpa Lombardia, un contributo di 120 mila euro per l’annualità 2022, a favore del Centro Geofisico Prealpino G. V. Schiaparelli del Campo dei Fiori a Varese.

È così assicurata la continuità delle attività della “Società astronomica Giovanni Virgilio Schiaparelli” impegnata nella previsione metereologica e nello studio degli eventi sismici, di rilevante valore scientifico. I fondi saranno erogati da Arpa Lombardia nell’ambito del proprio bilancio.

«Regione Lombardia – ha detto Foroni – nonostante il difficile periodo storico e la situazione straordinaria nella quale stiamo vivendo da ormai parecchi mesi, ha onorato ancora una volta le sue promesse. Nello specifico, l’impegno a sostenere l’attività di un centro che soprattutto in Lombardia, ma non solo, è una vera e propria istituzione. Lo Schiapparelli rappresenta infatti un sostegno concreto e affidabile per la Protezione civile. Grazie anche alle sue previsioni meteo è possibile gestire le criticità operative legate al maltempo in maniera tempestiva ed efficace».

Le attività svolte dal centro nell’ultimo biennio sono state particolarmente significative, sia per l’elaborazione di previsioni metereologiche giornaliere, sia per l’ambito sismico. Sono state inoltre funzionali anche alle attività del Centro monitoraggio rischi della Direzione generale Territorio e Protezione civile.

«Con il contributo che anche quest’anno Regione Lombardia destina allo Schiapparelli – ha spiegato l’assessore Raffale Cattaneo – vogliamo consentire la continuità del lavoro di ricerca in campo ambientale per un centro di grande valore non solo per la provincia di Varese, ma anche per la Lombardia e l’Italia. L’osservatorio è infatti riconosciuto per la propria autorevolezza a livello nazionale nell’attività scientifica svolta sulla meteorologia e sull’ambiente. E anche per le attività divulgative e dedicate all’educazione ambientale, riconosciuta da Regione Lombardia come fondamentale per accompagnare la transizione ecologica e per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Il Centro Geofisico Prealpino è inoltre un fiore all’occhiello della Lombardia e del territorio varesino, che intendiamo valorizzare anche nel futuro».

Soddisfatta anche la vicepresidente al consiglio regionale della Lombardia Francesca Brianza: «Anche per questo 2022 Regione Lombardia non ha fatto mancare il proprio sostegno al Centro Geofisico Prealpino -dichiara Brianza- dimostrando grande attenzione verso questa importantissima realtà che porta avanti un servizio scientifico d’eccellenza in ambito meteorologico, sismico e divulgativo – commenta -. Inoltre il Centro Geofisico, così come la figura del suo fondatore, il professor Salvatore Furia, sono nel cuore di tutti i varesini e i varesotti. La Regione si conferma un ente vicino al varesotto a cui sono stati destinati molti investimenti negli ultimi anni: per il lago, per la nuova rotatoria di largo Flaiano, per il nuovo teatro».

«In un’ottica di monitoraggio metereologico, anche per prevenire gli eventi atmosferici più importanti – conclude Francesca Brianza – il Centro Geofisico Schiaparelli si rivela una risorsa importantissima per studiare e interpretare i cambiamenti del clima permettendo di pianificare interventi e strategie».