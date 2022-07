Chiara Bosetti dice addio alla pallavolo, la sua carriera sarà nel marketing a Philadelphia

Chiara Bosetti dice addio alla pallavolo. L’atleta di Albizzate, la più piccola della famiglia Bosetti, si dedicherà al marketing a Philadelphia e resterà in America, dove ha appena completato i suoi studi all’American University di Washington.

Bosetti, oggi 28enne, si dedicherà dunque alla sua carriera professionale, una scelta non scontata vista la traiettoria seguita dalla sua famiglia, intrecciata alla storia della pallavolo italiana e internazionale.

«Dopo 20 anni devo dire addio allo sport che mi ha aiutato ad arrivare dove sono oggi – ha spiegato Bosetti in un post su Instagram -. Venire da una famiglia in cui la pallavolo è una parte importante della nostra vita ha reso la mia decisione un po’ più difficile. Grazie per le porte che mi avete aperto, l’educazione che ho ricevuto, i luoghi in cui sono stato e le esperienze che mi avete dato».