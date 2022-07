“Ci avete rotto”: l’unica discoteca di Varese chiude all’improvviso

La movida varesina incassa un brutto colpo. Uno dei locali più in voga delle nottate di divertimento ha deciso di mettere la parola fine a feste e baldoria. Motivo? Lo rivela lo stesso titolare sulla sua pagina Facebook “Village Summer disco” e i motivi non sono i soliti.

«Aldilà di qualsiasi vostra deduzione, interpretazione o invenzione non abbiamo chiuso perché ci mancano i permessi, perché ci hanno fatto chiudere, perché è successo qualcosa di irreparabile o perché non funziona l’impianto o per problemi tecnici come in precedenza abbiamo annunciato… Bensì abbiamo chiuso perché CI AVETE ROTTO IL ….!»

Davvero un giudizio netto che evidenzia il livello di insofferenza sul rapporto con un certo tipo di clientela, ridotto, ridottissimo: è lo stesso post a dirsi dispiaciuto per il 99% della clientela fantastica che subirà questa amara decisione.

Ma cosa può aver esasperato a tal punto la direzione del locale?

«Siamo saturi dei vostri litigi, la vostra arroganza, la vostra supponenza, la vostra maleducazione la vostra ignoranza, la vostra mancanza di rispetto per chi lavora, il vostro tutto dovuto, le vostre attese al cancello per ore aspettando uno sguardo amico per non pagare, per bere gratis, per sentirsi protagonisti con un bracciale del privè, siamo stufi del vostro “fammi il drink carico”, il vostro “Bro”, il vostro “Zio”, il vostro “Fra” quando non sappiamo nemmeno chi siete..

Siamo esausti dei vostri documenti falsi, quelli sul telefono, le vostre denunce di smarrimento, i vostri sono amico di..

Ci spiace solo per il restante 99% dei clienti che sono fantastici!

Per ora arrivederci… FORSE».