“Ciao Barbara, il tuo sorriso e i tuoi occhi resteranno sempre impressi in ognuno di noi”

Pubblichiamo di seguito il ricordo commosso dei colleghi di Barbara Massimini, donna di 31 anni di Saronno, scomparsa martedì 5 luglio. Lavorava a Tradate: così le persone che le stavano vicino ogni giorno hanno scelto di ricordarla:

Grazie Barbara,

O B come ci piace chiamarti…

Potremmo stare qui ad elencare i tuoi mille pregi, a raccontare quanto sei positiva, viva e forte come una roccia, potremmo stare qui a raccontare mille aneddoti che dimostrano il tuo estremo spirito di squadra, la tua collaborazione la tua voglia di fare, soprattutto di fare sempre e meglio.

Potremmo raccontare dell’amore profondo per la tua famiglia, il tuo amore materno per il tuo dolce William la persona più importante della tua vita, non possiamo però con il racconto rendere giustizia al tuo sorriso e ai tuoi occhi che resteranno impressi per sempre in ognuno di noi, possiamo soltanto dirti grazio per il tempo che ci hai dedicato, grazio per la guerriera che sei e che sarai sempre.

Ti vogliamo tanto bene

I tuoi colleghi