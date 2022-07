I cineforum all’aperto a Varese e nel Varesotto dell’estate 2022

Fa piangere, ridere, commuovere, spaventare, entusiasmare: è il cinema che con l’estate è ancora più bello viverlo all’aperto, magari sotto un cielo stellato. Lo sanno bene i gestori delle sale cinematografiche di Varese e del Varesotto che da giugno a settembre portano, letteralmente, il grande schermo nelle piazze, negli oratori e nei cortili delle città e dei paesi, con proposte pensate per soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico di tutte le età.

Non mancano quindi le occasioni per trascorrere delle serate davanti ad un buon film, spesso anche in location belle e insolite. Qui trovate un elenco dei cinema all’aperto della provincia di Varese (ne manca qualcuno? Scrivi a redazione@varesenews.it).

Ecco le date e dove sono i cineforum dell’estate 2022 a Varese e nel Varesotto

I cinema all’aperto a Varese e dintorni

La storica rassegna di cinema all’aperto Esterno Notte ha preso il via i primi giorni di giugno e fino a fine agosto porterà film e spettacoli a Varese, nella consueta cornice dei Giardini Estensi, ma non solo.

Gli appuntamenti del cineforum, nato 35 anni fa, fa tappa anche a Porto Ceresio, Tradate, Castiglione Olona, Caronno Varesino, Gornate Olona, Cantello, Venegono Inferiore, Cairate, Tradate, Angera, Morazzone, Travedona Monate, Vedano Olona, Viggiù, Luino, Marchirolo. Sul grande schermo sono in programma film per tutta la famiglia: dai cartoni animati per bambini, fino alle ultime uscite cinematografiche – Scarica qui il programma in PDF

Gavirate – Luglio e agosto con il cinema, anche “in movimento”, a Gavirate. L’iniziativa è del Cinema Garden, gestito dall’Associazione L’immaginario, che quest’anno propone per il mese di luglio “Movie On…:il cinema viene da te” con appuntamenti in diverse location del paese. Il prato del Chiostro di Voltorre, Piazza Matteotti, il lungolago di Gavirate, il Cortile delle scuole medie, la Piazza Santuario a Groppello, il Parco Cinque Piante di Oltrona. Otto appuntamenti con film per tutti i gusti tra i bellissimi scenari del paese che affaccia sul Lago di Varese. Agosto continua nel Cortile della Biblioteca di Gavirate – Scarica qui il programma in PDF

I cinema all’aperto sul Lago Maggiore

Ispra – Torna la rassegna cinematografica Lagovisioni 2022. Le proiezioni sono in programma in Piazza Felice Ferrario, a pochi passi dal comune, a partire da venerdì 24 giugno e con dieci appuntamenti fino a luglio. In programma anche proiezioni in lingua originale tra film d’animazione, cortometraggi, concerti e documentari per tutte le età. Ingresso entro le ore 21.15, inizio delle proiezioni alle ore 21.30. La rassegna è organizzata in collaborazione con Proloco Ispra, Anpi Ispra, Avi – Camminiamo Insieme APS, French Semester 2022, Festival Internazionale Del Cinema Povero, Portuguese Semestre 2022, Pam. – Scarica qui il programma in PDF

Laveno Mombello – Torna a Cerro di Laveno Mombello la rassegna di cinema all’aperto, nel chiostro di Palazzo Perabò. Sedici gli appuntamenti organizzati dall’Associazione L’Immaginario che per luglio e agosto vedono film per tutti i gusti e tutte le età. La rassegna estiva si terrà il martedì e il venerdì sera. Le proiezioni prenderanno il via martedì 5 luglio a venerdì 26 agosto. – Scarica qui il programma in PDF

I cinema all’aperto di Gallarate

Gallarate – Torna la rassegna estiva del Teatro delle Arti di Gallarate, “Lo schermo e la luna”, nella sua storica location di palazzo Broletto.La rassegna è pensata su una doppia formula: i film del martedì sono più impegnativi e riflessivi, sulla scia del cineforum annuale che si tiene alle Arti, mentre quelli del giovedì sono pensarti per un target più giovanile. Si parte martedì 5 luglio e si va avanti per tutto il mese. – Guarda tutto il programma

Somma Lombardo

Torna il cinema sotto le stelle a Somma Lombardo e quest’anno c’è una novità: non sarà più il Castello Visconti di San Vito, la location cambierà di volta in volta. I cinema sotto le stelle quest’anno saranno ai campi sportivi delle scuole o all’oratorio, anziché al Castello di San Vito, per avere un clima più famigliare: ci sarà anche la possibilità di stendere un telo e fare un pic nic. Si parte mercoledì 22 giugno con la proiezione de I Croods 2 al campo sportivo delle scuole Macchi (alle 21). Gli altri appuntamenti sono mercoledì 6 luglio, con la proiezione di Un amico straordinario (ore 21), nel cortile del palazzo comunale; giovedì 14 luglio con King Richard (ore 21) in piazza Santo Stefano a Mezzana; si prosegue con Se mi vuoi bene, giovedì 21 luglio (ore 21) all’oratorio di Maddalena, e, infine, mercoledì 3 agosto al campo sportivo di Coarezza (ore 21) con Il giorno più bello.ù

I cinema all’aperto a Busto Arsizio e dintorni

Busto Arsizio – Nel parco di Villa Calcaterra ha preso il via ‘CineScience’, una nuova rassegna cinematografica dedicata al mondo della scienza. CineScience consiste in un ciclo di tre proiezioni, previste per il 25 giugno, il 29 giugno e il 2 luglio – Il programma della rassegna

Busto Arsizio – Al Museo del Tessile di Busto Arsizio continuano gli eventi per il centenario del Club Alpino Italiano di Busto Arsizio con tre serate di cinema all’insegna della montagna e dei grandi personaggi che la frequentano, in programma il 23 e 30 giugno e il 7 luglio al Giardino Quadrato del Museo del Tessile. – Il programma della rassegna

Castellanza – Prende il via martedì 5 luglio la rassegna cinematografica “Film sotto le stelle” di Castellanza. La rassegna, che rientra nell’ambito del cartellone di eventi di L’estate in città 2022 proposti dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, prevede cinque appuntamenti con altrettante pellicole ed è realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro e dello Sport. – Il programma della rassegna

I cinema all’aperto a Saronno e dintorni

Saronno – Riparte la rassegna estiva del “Cinema sotto le Stelle”. Ospitata ogni anno nell’arena di Casa Morandi, presso la biblioteca civica di Saronno. La rassegna cinematografica avrà inizio venerdì 1 luglio e proseguirà fino all’11 settembre. A luglio le proiezioni si terranno alle 21.30, ad agosto alle 21.15. – Scarica il programma in PDF