Cinema al femminile con Esterno Notte: a Varese l’attrice Virginia Apicella e la regista Angelica Gallo

Due ospiti speciali per la storica rassegna Esterno Notte, organizzata da Filmstudio 90 che per tutta l’estate propone incontri e proiezioni di cinema all’aperto. A Varese, giovedì 14 luglio, la serata vedrà l’attrice Virginia Apicella, protagonista del film “Nevia” di Nunzia De Stefano, e Angelica Gallo, regista di “La notte brucia”.

Dalle ore 19.30 aperitivo al Globe Cafè (via Sacco 6) con Virginia Apicella, Angelica Gallo, la produttrice Guendalina Folador e lo staff di Filmstudio 90. Alle ore 21.30 ci si sposta alla tensostruttura dei Giardini Estensi, dove le ospiti saranno sul palco per presentare i film e raccontare la loro realizzazione.

Ci sarà quindi la proiezione del cortometraggio La Notte Brucia (Italia 2021, 15′). La storia di Max e dei suoi amici che, per puro piacere, rubano durante i concerti utilizzando lo spray al peperoncino. Premio RAI Channel.

Seguirà la proiezione di Nevia (Italia 2019, 86′). Il film racconta di Nevia, una ragazza di 17 anni: troppi per il posto in cui vive e dove è diventata grande prima ancora di essere stata bambina. Minuta e acerba, è un’adolescente caparbia, cresciuta con la nonna Nanà, la zia Lucia e la sorella più piccola, Enza, nel campo container di Ponticelli. Nevia cerca di farsi rispettare in un mondo dove nascere donna non offre nessuna opportunità, anzi: lo sa, e si protegge da quella femminilità che incombe su di lei nascondendosi dentro vestiti sportivi e dietro a un atteggiamento ribelle. Le sue giornate trascorrono tutte uguali, tra piccoli lavoretti e grandi responsabilità, i contrasti con la nonna e la tenerezza per la sorella. Finché un giorno l’arrivo di un circo irrompe nella quotidianità della ragazza, offrendole una insperata possibilità…

BIGLIETTI CINEMA

– Intero € 6,50

– Ridotto soci Filmstudio 90, Arci, over 65, under 18 € 5,00

– Ridotto soci Filmstudio 90 under 25 € 3,00

PREVENDITA ONLINE: https://www.liveticket.it/filmstudio90

Anche in caso di pioggia la proiezione si svolgerà sotto la tensostruttura.

Programma completo di Esterno Notte 2022: https://www.filmstudio90.it/esterno-notte/