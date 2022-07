Cinema all’aperto a Caronno Varesino, appuntamento con Aldo, Giovanni e Giacomo

Appuntamento a Caronno Varesino con la rassegna “Esterno Notte”:

Venerdì 29 luglio 2022 alle ore 21.30 presso il cortile delle Scuole Elementari “Luigi Sacco” in via Macchi verrà proiettato il film “Odio l’estate” con Aldo, Giovanni e Giacomo.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà presso il Salone dell’Oratorio San Giovanni Bosco.