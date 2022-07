Cinema sotto le stelle, concerti e passeggiate: ad Angera inizia la stagione dei festival

Dopo il fine settimana dedicato al volo in omaggio all’AronaAirShow2022 e aver registrato una grandissima partecipazione di pubblico, nella cittadina sul Lago Maggiore ritornano i festival estivi più apprezzati di sempre, frutto di collaborazioni rafforzate nel tempo.

«La stagione turistica ad Angera è iniziata benissimo – spiega Valeria Baietti, Assessore alla Cultura e al Turismo – Sono sempre più in crescita i visitatori che arrivano al nostro Infopoint per essere accolti, vivere la città e il Lago Maggiore: solo nel mese di giugno sono stati registrati 2.387 visitatori e da fine aprile ad oggi arriviamo a toccare i 5.000. Tra i turisti stranieri in vetta i tedeschi, francesi, olandesi, a seguire ispanici, inglesi e svizzeri. I recenti dati elaborati dalla Camera di Commercio di Varese sul trend del turismo varesino confermano l’apprezzamento del pubblico per il nostro territorio».

Sono molti gli eventi di qualità in programma per la stagione: il consiglio è di seguire il sito turistico www.angera.it iscrivendosi alla newsletter e le pagine social Fb AngeraTurismo, Civici Musei di Angera, Instagram VisitAngera per restare sempre aggiornati.

Si comincia venerdì 15 luglio con il primo appuntamento al pratone e in riva al lago di Esterno Notte, la rassegna cinematografica più famosa della Provincia Di Varese. Il cinema all’aperto ci farà compagnia fino al 19 agosto, tutti i venerdì con inizio delle proiezioni alle 21:30 nel mese di luglio e alle 21:15 nel mese di agosto. Questo venerdì sarà proiettata la commedia Un anno con Salinger di Philippe Falardeau. Imperdibile poi l’appuntamento il 22 luglio con la novità del cine-concerto che vedrà la selezione di cortometraggi muti con accompagnamento musicale dal vivo: pianoforte, batteria e percussioni faranno da colonna sonora a Viaggio nella luna, Il Compositore pazzo del celebre Georges Méliès, a Una settimana di e con Buster Keaton, a Blue boy – Un cavallo per un quadro di Leo McCarey con Stanlio e Ollio. Si prosegue poi il 29 luglio con il meraviglioso documentario A riveder le stelle di Emanuele Caruso ambientato tra le montagne della Val Grande piemontese per riscoprire la bellezza della natura incontaminata; il 5 agosto con la Sfida delle mogli di Peter Cattaneo; il 12 agosto con un film animato per famiglie e bambini Dreambuilders – La fabbrica dei sogni di Kim Hagen Jense e Tonni Zinck per poi terminare il 19 agosto con l’esilarante commedia Il Matrimonio di Rosa di Icíar Bollaín.

Immancabile il Festival musicale Il Lago Cromatico, dedicato al tema “Intrecci”, iniziato lo scorso 21 giugno e a cui hanno aderito ben 8 comuni della nostra Provincia. Ad Angera ospiteremo il Festival in due occasioni e in location uniche: la prima, nel cuore del borgo, è la chiesa dei Santi Alessandro, Sisinnio e Martirio, riaperta al pubblico dopo decenni, dove andrà in scena sabato 30 luglio ore 21:15 “Intrecci Notturni” sulle note di Chopin con la pianista Leonora Armellini, prima donna italiana premiata al Concorso “F. Chopin” di Varsavia, oggi riconosciuta come una delle migliori interpreti a livello internazionale. Per l’occasione il 29 luglio il Comune di Angera propone un itinerario esperienziale nel Museo Diffuso dal titolo “Voci nel tempo” dedicato a culti antichi, devozioni popolari, tradizioni e leggende sulla sponda lombarda del Lago Maggiore: il tour, gratuito su prenotazione, includerà proprio la visita speciale alla chiesa di S. Alessandro. Il 30 luglio invece gli intrecci saranno protagonisti di un laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni proposto dal Civico Museo Archeologico di Angera dedicato a come nascevano stuoie, corde e cestini nella Preistoria: i bambini potranno sperimentare tecniche millenarie, realizzando un piccolo oggetto. Sabato 6 agosto alle 21:30 in riva al lago al pratone di Piazza Garibaldi sarà la volta del concerto del gruppo Inis Fail una delle Irish folk band più apprezzate del panorama italiano.

Nel frattempo continuano le attività al Museo Archeologico, dove da diverse settimane vive nella soffitta un nuovo e timido ospite, l’orso Artoo. Artoo ha di recente scoperto che le matrone, dee madri e del destino degli uomini, sono tornate ad Angera dopo moltissimo tempo. Per aiutare Artoo a ricostruire la storia delle dee e della grotta in cui venivano venerate, sabato 16 luglio alle ore 16 aspetteremo le famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni per un laboratorio speciale dal titolo “Storie di orsi, di grotte e di danze millenarie”: sarà l’occasione per dare il benvenuto a una nuova replica tattile che ci permetterà di “riportare a casa” un meraviglioso reperto angerese custodito da decenni in un altro Museo.

Domenica 17 luglio invece, vi aspettiamo al tour storico letterario nel Museo Diffuso organizzato in collaborazione con Il Kapannone dei Libri “I racconti dell’industria” in cui lo scrittore, giornalista e bibliofilo Andrea Kerbaker accompagnerà i visitatori lungo un itinerario appassionante sulle tracce dell’anima industriale del territorio arrivando a visitare proprio il Kapannone e la sua straordinaria collezione di volumi. Partenza alle ore 10 dal Cimitero di Via Caduti Angeresi. Si conclude luglio con il tour storico, artistico, paesaggistico “Angera tra Visconti, Sforza e Borromeo”, in cui vi parleremo della meravigliosa Rocca di Angera, che domina la sponda lombarda del Lago Maggiore, vi porteremo fino al Belvedere, ripercorrendo le vicende legate alle grandi famiglie e agli illustri esponenti che hanno segnato il passato della città. Possibilità di continuare la visita alle sale storiche della Rocca con ingresso a pagamento ridotto, previa segnalazione all’Infopoint turistico.

Per le proiezioni cinematografiche, le passeggiate nel Museo Diffuso e i laboratori al Museo Archeologico è possibile prenotare all’Infopoint di Angera, tel. +39 0331/931915 email infopoint@comune.angera.it. Per i concerti è necessaria la prenotazione su Eventbrite, tel. +39 3273415001 email illagocromatico@gmail.com.