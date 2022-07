Cinema, musica, libri e spettacolo nelle serate estive di Busto Arsizio

Tanti gli appuntamenti per giovedì 7 e venerdì 8 luglio per Busto Estate

Doppio appuntamento per Busto Estate che si svolgerà giovedì 7 e venerdì 8 luglio nelle vie e piazze della città in collaborazione con tante realtà del territorio e con lo shopping sotto le stelle.

Giovedì 7 luglio alle 21.15 al museo del tessile per Cime-forum, la rassegna di film sulla montagna a cura dei CAI Busto Arsizio nel centenario della fondazione, è prevista la proiezione del documentario “Return to Mount Kennedy” di Eric Becker (USA 2018, 80’). La pellicola racconta la spedizione del senatore Bob Kennedy su una vetta canadese di oltre 4000 metri dedicata al fratello assassinato. Il documentario intreccia politica, alpinismo, diritti umani ed ecologia.

Piazza Santa Maria alle 21.30 farà da sfondo a Busto Got Talent, kermesse ideata e presentata da Diego Barbati, cantante, intrattenitore ed attore bustocco. Lo spettacolo alternerà momenti di comicità, ballo, musica e l’esibizione di giovani talenti; non mancheranno momenti di divertimento con gli ospiti che saliranno sul palco.

Venerdì 8 luglio alle ore 18.00 presso il giardino della Sala Monaco della Biblioteca comunale, prosegue il ciclo di incontri con gli autori nell’ambito di BA Cultura per l’Estate: il noto scrittore Andrea Vitali presenterà il suo ultimo romanzo “Sono mancato all’affetto dei miei cari”. La serata è a cura di Ubik, è consigliata la prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/371109808427

Dalle ore 18.00 per le vie del centro, andrà in scena una sfilata animata a cura di Accademia Creativa, dedicata ad Alice nel paese delle meraviglie. L’evento, adatto alle famiglie, è organizzato dal Comitato Commercianti Centro Cittadino in collaborazione con il Distretto del Commercio e Ascom.

Alle ore 21.00 a Villa Tosi, sempre nell’ambito di BA Cultura per l’Estate, il quartetto a plettro Renzo Pistoletti proporrà il concerto “Souvenir d’Italie”. La serata è curata dai Mandolinisti e Chitarristi bustesi.