Il circo in cielo: spettacolo per famiglie nel cortile del Comune di Somma Lombardo

Lo spettacolo teatrale della compagnia Oplà è in programma per domenica 24 alle ore 21. Ingresso gratuito con prenotazione

Saranno Arianna Rolandi e Fabio Bergamaschi con la regia di Marta Annoni a portare in scena Il circo in cielo, spettacolo teatrale per bambini e famiglie della compagnia Oplà in programma domenica 24 alle ore 21 nel Cortile del Comune di Somma Lombardo.

In un tempo non definito un cantastorie arriva in mezzo al pubblico a raccontare la storia di Sebastiano, un uomo molto ricco e potente con un solo desiderio: comprare ogni cosa! Questa sua passione lo porterà a comprare anche il cielo, nel quale troverà un fantastico circo abitato da clown, giocolieri e acrobati.

Un viaggio nel mondo del circo alla scoperta dei suoi buffi personaggi che porterà il sig. Sebastiano a guardare la vita da un altro punto di vista.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link.