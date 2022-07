In coda per entrare nel locale a bordo strada, pericolo tra Cadrezzate e Travedona

Il locale ha successo ma c’è un problema di sicurezza che va affrontato. Sulla strada tra Cadrezzate e Travedona Monate in via Mogno 441 dal giovedì al sabato si presenta il pericolo tra persone ammassate in coda per entrare proprio a bordo strada e altre che attraversano. Un nostro lettore ci ha voluto segnalare quello che accade quasi tutti i weekend, soprattutto d’estate. La voglia di uscire è tanta ma il rischio di venire investiti non è da meno.