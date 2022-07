Il Collegio docenti all’unanimità: la scuola di Sant’Alessandro deve rimanere aperta

L’ultimo collegio docenti della stagione dell’Istituto comprensivo De Amicis di Castronno si è svolto lo scorso 30 giugno e ha deliberato all’unanimità un documento articolato su 8 punti, già inviato al Sindaco e all’Amministrazione comunale di Castronno, per argomentare le ragioni che rendono necessario mantenere aperto e in funzione il plesso della primaria Marconi di Sant’Alessandro.

“L’istruzione e l’educazione non siano solo un costo, ma anche un investimento”, scrivono gli 85 insegnanti in forze all’Istituto Comprensivo di Castronno. Nel documento , in linea con quanto già espresso dalla Preside nei giorni scorsi, i docenti all’unanimità chiedono all’Amministrazione comunale di “soprassedere all’ipotesi di chiudere la scuola ” e di avviare politiche attive contro il calo demografico. Infine si dichiarano disponibili ad aprire un tavolo di confronto con tutti gli interlocutori, comprese le Amministrazioni comunali dei paesi vicini.

Di seguito il testo integrale del documento approvato dal Collegio docenti all’unanimità.