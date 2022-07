Colpo in fascia per la Pro Patria: dal Teramo arriva Ndrecka

Una nuova freccia per la Pro Patria: l’esterno albanese Angelo Ndrecka vestirà infatti la casacca della squadra di Busto Arsizio, formazione con cui ha firmato un contratto biennale fino al 2024.

Un colpo che era nell’aria, dal momento che nella tarda mattinata di oggi – mercoledì 13 maggio – i tigrotti avevano salutato il jolly classe 1997 Leonardo Galli. Due anni più giovane (1999) è invece il nuovo innesto al servizio dell’allenatore cileno Jorge Vargas. Il neo-acquisto bustocco può vantare già un prezioso gettone sui campi di Serie A collezionati ad appena 18 anni con la maglia del Chievo nella stagione 2018/19. Negli anni seguenti l’esperienza tra le giovanili della Lazio, della sua Nazionale e soprattutto quella tra i professionisti dello scorso anno a Teramo, nel Girone B della Serie C.

All’occorrenza anche terzino di spinta, Ndrecka in carriera ha giocato principalmente come ala sinistra, esterno laterale del centrocampo a cinque, chiave di volta del modulo che ha caratterizzato la Pro Patria nelle ultime stagioni e che Vargas ha già confermato per la prossima stagione: il 352.

BENVENUTO A BUSTO ANGELO!