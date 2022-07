Comicità, musica e magia nello spettacolo fuori programma di Musica In Villa a Gazzada Schianno

“Sotto le stelle tra comicità, musica e magia” è il titolo del prossimo spettacolo di “Musica in Villa”, l’evento culturale organizzato dalla Pro Loco di Gazzada Schianno che andrà in scena venerdì 15 luglio alle ore 21. L’appuntamento è con Massimo Contati, Max Cavallari, Italo Giglioli, Urbano Moffa, Alessandra Ierse: I Ciaparatt.

I prossimi programma di Musica in Villa

Lunedì 18 Luglio · ore 21 IL CANTO AMOROSO NEL ROMANTICISMO TEDESCO Zhou Yuting, Hou Xiaosong pianoforte Sergio Aletti, Mattia Beraldo corni Franceso Miotti pianoforte e direttore Gruppo Polifonico “Josquin Desprez” Concerto fuori programma

Venerdì 22 Luglio · ore 21 o CLASSICO E MODERNO… 140, 64, 139, 90 Spirabilia – Ensemble Quintetto di fiati

Sabato 30 Luglio · ore 21 o HAYDN E MOZART Colleghi e amici Giuliano Carmignola violino solista Orchestra I Cameristi del Verbano

Sabato 6 Agosto · ore 21 o SING SING SWING Una carrellata di successi degli anni ‘30 e ‘40 Elena D’Angelo – Matteo Mazzoli Little Big Orchestra & il corpo di ballo

Sabato 13 Agosto · ore 21 o CLARK & DIZZY The best of jazz trumpet players and more… Dario Cellamaro batteria Carlo Uboldi pianoforte- Antonio Cervellino contrabbasso Emilio Soana tromba – Danilo Moccia trombone Dario Cellamaro Swingsuite 5et

Domenica 25 Settembre · ore 15,30 o 26° RASSEGNA BANDISTICA Banda Musicale “G. Verdi” Capolago Banda Musicale “Città di Aosta” Concerto fuori programma Ingresso libero