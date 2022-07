Il Comune di Varese potenzia il sostegno ai servizi educativi: 250.000 euro in più per la fascia 0-6

L’amministrazione comunale di Varese investe sempre più sul progetto educativo della città, attraverso la proposta di variazione di bilancio che prevede al suo interno un ulteriore potenziamento dei servizi educativi. L’obiettivo è quello di allineare i servizi, sia comunali che paritari, al progetto che vede grandi investimenti in particolare per i servizi rivolti alla prima infanzia.

In sostanza dunque, nella variazione di Bilancio che verrà votata questa sera in Consiglio comunale, viene stanziato un importo di quasi 250 mila euro per il ciclo educativo della fascia 0- 6 anni: un investimento che per la prima volta viene quindi esteso anche ai nidi e alle sezioni primavera paritari della città.

Un incremento che va ad aggiungersi alla convenzione comunale già in essere, che per le scuole dell’infanzia paritarie ha già stanziato da tempo un importo di 1.800 euro a bambino, per un totale di 1 milione e 800 mila euro all’anno.

«La variazione per il sostegno al progetto educativo integrato cittadino è articolata al suo interno – spiega l’assessora al Bilancio Cristina Buzzetti – e prevede che 60 mila euro aggiuntivi vadano all’assistenza di bambini portatori di disabilità, mentre 25 mila euro in più sono agevolazioni tariffarie rivolte a famiglie in difficoltà: questi due importi vanno così ad aggiungersi a quelli già stanziati in precedenza in questi due ambiti. E’ poi prevista una somma di circa 160 mila euro che va alle sezioni che garantiscono il ciclo educativo per la fascia 0- 6 anni e alle piccole scuole mono sezione»

«Si tratta di un investimento importante rivolto all’offerta educativa di Varese, con particolare riferimento ai bambini e bambine nella fascia di età 0 – 6 anni – dichiara l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – allineando di fatto scuole comunali e paritarie nell’ottica di un sostegno al progetto educativo cittadino considerato nel suo insieme».