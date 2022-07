Conclusi i lavori per la nuova fognatura in Vetta d’Italia a San Fermo di Varese

Un’altra area della città di Varese è ora allacciata alla rete fognaria: sono conclusi infatti i lavori che hanno portato alla realizzazione della nuova fognatura in via Vetta d’Italia, che pertanto è di nuovo riaperta al traffico.

Un’opera che ha un importo complessivo di circa 1 milione e 700 mila euro per dotare una porzione di città di quasi 2 chilometri di rete fognaria, di cui era priva. L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Varese e Alfa, per far sì che le abitazioni presenti nelle zone interessate possano avere un adeguato sistema di raccolta e convogliamento delle acque reflue.

«Un intervento essenziale che ha consentito di fornire un’altra zona della città di un sistema efficiente e sostenibile di gestione degli scarichi – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – Una struttura che permette la tutela della risorsa idrica e dell’ambiente in zone popolose e particolarmente sensibili, come appunto la valle della Bevera».