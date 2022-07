Condizionatori malfunzionanti all’ospedale di Somma Lombardo, l’Asst Valle Olona ha avviato le verifiche

Un nostro lettore ci segnala una situazione di grave criticità, soprattutto in questi giorni di grande caldo, all’interno delle camere al primo piano dell’ospedale di Somma Lombardo nel reparto di Recupero e rieducazione funzionale: «Da diversi giorni infatti l’impianto di condizionamento centralizzato, al piano primo del suddetto reparto, risulta non funzionante e all’interno delle camere le temperature sono costantemente intorno ai 30°C (come da foto allegata scattata nel pomeriggio del 13/07)».

Tale situazione, viste le alte temperature degli ultimi giorni e l’ondata di calore prevista, comporta notevole disagio e “sofferenza” per i pazienti, soprattutto se allettati e anziani: «A seguito di segnalazione, a mezzo mail del 13/07, al direttore del reparto in questione, dott. Tonetti, e agli uffici direttivi di Asst Valle Olona, sempre nella giornata del 13/07 il Dott. Tonetti rispondeva: “allo stato attuale, mi risulta che sia già stata fatta una verifica da parte dei tecnici e l’impianto risulta funzionante”.

Purtroppo per i poveri pazienti la dichiarazione del direttore di reparto, Dott. Tonetti, corrisponde al vero solo parzialmente; infatti l’impianto di climatizzazione risulta funzionante solo al piano terra, dove sono presenti gli studi medici» – ci scrive il lettore che ha un parente ricoverato al primo piano.

Abbiamo contattato, dunque, l’Asst Valle Olona in merito al problema che ci ha risposto: «La segnalazione è arrivata alla direzione medica di presidio e subito si è attivata per chiedere al gestore una verifica degli impianti. Sarebbero state riscontrate alcune finestre spalancate che hanno generato un malfunzionamento dell’impianto. Attendiamo una risposta scritta dal gestore e continueremo a monitorare fino a quando il problema non sarà risolto del tutto».