Consigli e trucchi per scattare foto migliori con lo smartphone

Lo smartphone è diventato un vero e proprio compagno di vita per la maggior parte delle persone, che sfruttano tutte le potenzialità del device anche per scattare foto e fare video in completa autonomia.

L’obiettivo è quello di immortalare momenti importanti, scenari suggestivi, volti e gesti delle persone care in qualsiasi momento della giornata: per fare tutto ciò è importante avere una fotocamera sempre a portata di mano ed è proprio lo smartphone a offrire questa opportunità.

Per ottenere scatti di qualità, tuttavia, non basta azionare la App fotocamera ma occorre conoscere alcuni trucchi utili che consentono di realizzare foto perfettamente nitide e definite.

Scattare foto con lo smartphone: strategie utili

Avere a disposizione un modello di smartphone performante e dotato di una tecnologia avanzata è certamente utile per realizzare scatti fotografici di qualità. Spesso, tuttavia, anche con un device di ultima generazione è necessario mettere in pratica alcuni accorgimenti per ottenere risultati migliori:

verificare che sia impostata la massima risoluzione possibile , un passaggio che richiede alcuni secondi ma che influisce notevolmente sulla qualità degli scatti. È sufficiente accedere alle opzioni della App fotocamera (sia su device Android sia su iOS) e selezionare la risoluzione nella funzione dedicata alle dimensioni dell’immagine;

scegliere con attenzione la tipologia di fotocamera da utilizzare quando ci si scatta un selfie, optando se possibile per quella posteriore che garantisce una risoluzione più elevata anche se non permette di visualizzare l'anteprima sul display, come avviene con la fotocamera anteriore;

prestare attenzione alle fonti luminose, soprattutto se gli scatti vengono eseguiti al chiuso e non sfruttando la luce naturale;

tenere sempre pulita la lente della fotocamera, provvedendo a rimuovere polvere e aloni semplicemente passando un panno antistatico, oppure utilizzando le pratiche salviette create ad hoc per l'igiene dei dispositivi elettronici;

non accontentarsi di un solo scatto, preferendo realizzare successioni di foto in modo da aumentare le chance di catturare istanti preziosi in modo impeccabile;

affidarsi a un'applicazione digitale facile e intuitiva che permetta di modificare le foto, migliorando la definizione e aumentando la risoluzione di ogni scatto.

Aumentare la risoluzione delle foto: ecco come fare

Per migliorare le foto scattate con lo smartphone non occorre essere professionisti o esperti di grafica computerizzata. È sufficiente cliccare sul link https://it.depositphotos.com/upscaler.html, ad esempio, per accedere a un tool online semplice e gratuito creato appositamente per ingrandire le immagini, incrementandone la risoluzione e migliorandone la qualità.

Pur non richiedendo alcuna conoscenza informatica specifica, lo strumento Upscaler si utilizza facilmente e grazie all’Intelligenza Artificiale mette a disposizione un ridimensionatore per modificare le dimensioni dei file immagine.

Basta caricare l’immagine da ingrandire in formato JPG, visualizzare i dettagli della foto anche utilizzando la funzione lente di ingrandimento e scaricare il nuovo file sul proprio device.

Upscaler è una risorsa pratica e rapida per trasformare un’immagine di qualità bassa o media in una foto ad alta risoluzione, ottenendo un risultato ottimale che non ha nulla da invidiare ai programmi di grafica professionali.