Consigli utili per una promozione del brand intelligente ed economica

Ogni piccola azienda deve dedicare grandi attenzioni alla promozione del proprio brand, ma restando entro il budget definito.

Qualsiasi azienda potrebbe arrivare al top con gli investimenti giusti, ma il vero problema – come sempre – è rappresentato dal budget. Bisogna trovare un modo per promuovere il proprio marchio senza superare la soglia prefissata in termini di spesa. Significa guardare sul lungo termine, per poter crescere in modo naturale, senza fare il cosiddetto passo più lungo della gamba.

Per fortuna, esistono alcuni “trucchetti” che consentono di ottimizzare gli investimenti in marketing e pubblicità, spendendo poco ma soprattutto spendendo bene. Con i consigli di oggi, quindi, sarà possibile raggiungere questo obiettivo senza mettere a rischio il bilancio di una piccola attività.

Puntare sui gadget personalizzati

Uno dei sistemi migliori per una promozione del brand intelligente ed economica è la seguente: puntare sui gadget aziendali. Questi prodotti, difatti, sono utili per i clienti e allo stesso tempo permettono all’azienda di diffondere il proprio marchio verso un pubblico più ampio. Si tratta quindi di una soluzione vantaggiosa per tutti, furba e in grado di contenere le spese.

Per fare un esempio concreto, le shopper personalizzate ordinabili sul web hanno un costo che va dai 30 centesimi ai 50 centesimi di euro a pezzo. Nonostante la loro economicità, una volta consegnate all’utente, danno la possibilità di fare il pieno di pubblicità gratuita. Come ci riescono? Mostrando a tutti il brand dell’azienda, stampato sulla borsa, mentre il cliente passeggia in città o si reca al supermercato a fare la spesa.

Naturalmente esistono molti tipi di gadget aziendali che condividono i medesimi vantaggi. Dalle penne agli ombrelli, dai taccuini alle matite, passando per i powerbank e le chiavette USB, le opzioni non mancano di certo.

I contest sui social network

Un altro sistema efficace, fruttuoso ed economico per promuovere un qualsiasi brand è lanciarsi nel settore dei contest sui social media, come nel caso di Facebook. In questo modo, infatti, è possibile aumentare la visibilità di un prodotto o servizio, e si avrà anche l’opportunità di intercettare nuovi potenziali clienti, facendoli partecipare all’iniziativa.

I costi? Praticamente inesistenti, considerando che i premi costano poco (sono più che altro simbolici) e la spesa per organizzare il contest è davvero ridotta. Di contro, bisogna fare attenzione e rispettare il regolamento previsto per i contest online, che viene fra le altre cose stabilito dal MiSE (Ministero per lo Sviluppo Economico).

Partecipazione a fiere ed eventi vari

Mai sottovalutare il potenziale della partecipazione ad eventi e fiere, perché in termini di promozione del marchio sono poche le strategie che offrono questo rapporto fra costi (ridotti) e benefici. Le spese di affitto relative allo spazio espositivo, infatti, sono piuttosto basse, mentre al contrario i ritorni in termini di visibilità sono davvero elevati.

Si avrà inoltre la possibilità di raccogliere tanti nuovi contatti, che un domani potrebbero generare delle interessanti conversioni. Infine, ed è bene sottolinearlo, fiere ed eventi sono l’occasione perfetta per regalare i gadget aziendali.