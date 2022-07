Invecchiare nella propria casa è qualcosa che molti anziani vogliono fare, quindi si sentono a proprio agio nella propria abitazione e non devono andare in una struttura di assistenza o in una casa di cura.

Tuttavia, la casa in cui si sentono a proprio agio potrebbe presentare alcune difficoltà e, per sicurezza, potrebbero essere necessarie alcune modifiche.

Purtroppo quando i genitori anziani iniziano ad avere bisogno di aiuto, potrebbero non essere sempre i primi a riconoscerlo. A volte dovrai cercare di convincere i tuoi genitori riluttanti che hanno bisogno di un montascale o di qualche altro tipo di modifica, e potrebbe essere un po’ una battaglia.

Continua a leggere per saperne di più sui suggerimenti su come trattare con i genitori anziani che rifiutano l’aiuto, informazioni sui montascale per anziani prezzi, caratteristiche e suggerimenti su altre modifiche che potresti voler prendere in considerazione.

Come convincere i genitori riluttanti che hanno bisogno di un montascale: aiutare i genitori anziani a prendere decisioni

Aiutare i tuoi genitori anziani può essere difficile, soprattutto quando non lo vedono come un’offerta di aiuto, ma piuttosto come un’interferenza.

Secondo molti studi, un anziano su quattro cade e si ferisce ogni anno, e trovarsi in una casa con le scale può rendere la paura di cadere molto più reale.

Quello che un montascale può fare è garantire che i tuoi genitori anziani riescano ad andare da un’estremità all’altra delle scale con un rischio minimo o nullo di lesioni. Questo discorso vale anche nel caso in cui stiate cercando un montascale condominio.

Ecco alcuni suggerimenti su come parlare con i tuoi genitori delle modifiche in generale e come convincere i genitori riluttanti che hanno bisogno di un montascale :

Aspettati di avere più di una conversazione sull’argomento. Se stai cercando di convincere i genitori riluttanti che hanno bisogno di un montascale, ricorda che saranno sicuramente riluttanti, quindi potrebbero essere necessarie alcune discussioni prima di riuscire a convincerli che lo stai facendo per amore e premura.

Parla per amore e cura. Ricorda, alla fine, è una loro decisione, ma educali sui fatti di sicurezza, su quanto sono sicuri i montascale e quanto sono facili da usare.

Aspettati una reazione negativa durante la prima conversazione. I tuoi genitori potrebbero essere arrabbiati al pensiero di modifiche nella loro casa. Non prenderla sul personale.

Rassicura i tuoi genitori che l’installazione di un montascale fornirà loro maggiore indipendenza e mobilità.

Come convincere i tuoi genitori riluttanti che hanno bisogno di un montascale: fatti in breve sui montascale

Dato che stai aiutando persone anziane, fornire loro informazioni sui montascale può aiutare a convincere i genitori riluttanti che hanno bisogno di un montascale.

In primo luogo, potrebbero pensare che il suggerimento di un montascale sia per coloro che non possono salire le scale. Questo non è vero: un montascale aiuta a eliminare il rischio di caduta e può aiutare le persone a rilassarsi se si sentono a disagio a salire e scendere le scale.

Chiunque abbia problemi di stabilità o rischi di cadere può utilizzare un montascale. Fa solo girare la casa più facilmente.

I montascale, inoltre, vengono installati rapidamente e possono essere completati in circa due o tre ore.

Se c’è un’interruzione di corrente, c’è una batteria di backup, quindi i tuoi genitori non si preoccuperebbero mai di rimanere “bloccati” sulle scale.

Inoltre, ci sono montascale per qualsiasi scala: montascale rettilinei , curvilinei, su due livelli e anche da esterno.

I montascale infine non danneggiano le pareti o le scale se i tuoi genitori sono preoccupati per il valore di rivendita della loro casa.

Come convincere i genitori riluttanti che hanno bisogno di un montascale: altre modifiche da considerare

A seconda della mobilità dei tuoi genitori e di altre esigenze mediche o sanitarie, potresti prendere in considerazione altre modifiche se sono disposti a valutarle. Alcune modifiche comuni per l’invecchiamento in atto includono:

Pavimentazione antiscivolo (in particolare in bagno e cucina)

Allargamento della porta

Rampe per sedie a rotelle e accessibilità (se garantite)

Maniglie e rubinetti delle porte più facili da usare

Piani di lavoro inferiori e armadi

Tecnologia intelligente (come Google Home o Alexa di Amazon)

WC rialzato

Maniglie in bagno e doccia

Installazione più luminosa e più illuminazione

Come puoi vedere, molte di queste modifiche non sono invadenti e possono rendere la casa più confortevole per i tuoi genitori che stanno invecchiando sul posto.