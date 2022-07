Corte dei Conti su Regione, Astuti (Pd): “La giunta guidata da Lega e centrodestra è lenta e inefficiente”

“I rilievi della Corte dei Conti certificano che la Regione Lombardia guidata da Lega e centrodestra non è capace di spendere le risorse a propria disposizione per affrontare i problemi come l’emergenza Covid e la salute dei cittadini, fino al contrasto della piaga degli infortuni sul lavoro. La giunta Fontana si dimostra lenta e inefficiente, anche poco trasparente riguardo ai progetti finanziati con i fondi del PNRR, su cui noi più volte avevamo chiesto un gruppo di lavoro in Consiglio. Sulle partecipate, spicca la critica sulla vicenda di Pedemontana, che finirà per costare ulteriori venti milioni ai contribuenti lombardi. Una critica che non lascia spazio a dubbi.”

Lo dichiara il consigliere regionale del PD Samuele Astuti a commento della comunicazione della sezione lombarda di controllo della Corte dei Conti in merito al giudizio di parifica sul rendiconto di Regione Lombardia.