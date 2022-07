Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 22, 23 e 24 luglio

Le temperature di questo fine settimane sfioreranno i 40 gradi. Proseguono feste e sagre d’estate in tutta la provincia. Fine settimana ricco di concerti: dal Buscadero Day al Parco Berrini di Ternate al Woodoo Fest di Cassano Magnago.

METEO

LE PREVISIONI – Giorni di grande caldo, si spera nei temporali anche su Varese. L’unica tregua all’afa che si sfogherà fino a sfiorare i 40 gradi è rappresentata da possibili rovesci nella fascia serale. Temperature in lieve diminuzione da settimana prossima – Leggi le previsioni

VARESE – Per l’estate 2022, il Palace Grand Hotel ha in serbo un fitto programma di eventi. Tutte le informazioni

DOMODOSSOLA – A Domobianca365 un evento particolare e unico dove chiunque può cimentarsi nella popolare sfida del lancio di sassi sull’acqua. Sabato 23 luglio 2022 sarà assegnato il titolo di I° Campione italiano di Rimbalzello. Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione si celebra l’estate con musica e aperitivo sotto il Castello. Al castello di Monteruzzo sabato 23 luglio sarà il momento dell’ “Aperitivo in terrazza”, una serata di streetfood, musica e divertimento nell’atmosfera magica del borgo quattrocentesco di Castiglione Olona – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – A Cardano al Campo il ricordo di Laura Prati, nove anni dopo il 22 luglio 2013. Venerdì sera si rinnova la veglia spontanea che si era creata la sera in cui morì la sindaca, colpita nel suo ufficio tre settimane prima da un dipendente comunale armato di pistola – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – A Garabiolo le “pietre raccontano” il bosco. Il borgo verrà allestito per offrire al visitatore di scoprire la fauna e la flora locale rivisitate in chiave artistica – Tutte le informazioni

VARESE – “Tacciano le armi”, presidio in piazza a Varese. Sabato 23 luglio 2022 dalle 15 alle 18 in Piazza Monte Grappa un presidio per invocare una seria conferenza internazionale di pace – Tutte le informazioni

VARESE – Una domenica tra natura e creatività al Sacro Monte di Varese. Al mattino camminata sensoriale tra i boschi del Campo dei Fiori e al pomeriggio sarà dedicato alla creatività e all’artigianato con Mani Maestre – Tutte le informazioni

PARCO DEL CAMPO DEI FIORI – Proseguono le giornate di volontariato tra i boschi per “Campo dei Fiori siamo noi”. Prossima tappa sabato 23 e domenica 24 luglio alle ore 8 per ripulire il sentiero 309 che sale al Monte San Francesco – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Serata Giro-Risotto e prodotti locali a Casciago con gli “Amici di Sant’Eusebio”. Prima della festa del 1 agosto le associazioni del paese si mettono a disposizione della comunità per preparare da mangiare nei weekend che precedono Sant’Eusebio: sabato 23 luglio è il turno degli “Amici di Sant’Eusebio” con prodotti tipici locali a Km0 – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio una cena in bianco e tante attività per grandi e bambini. La più grande delle spiagge del borgo ceresino, solitamente piena di gente che viene a cercare un po’ di sole e di relax durante le nostre estati, ospiterà infatti nella serata di sabato 23 luglio la “Cena in bianco” – Tutte le informazioni

ANGERA – ISPRA – Da Angera a Ispra, pedalata serale con apericena con la Bottega del Romeo. L’appuntamento è per venerdì 22 luglio attraverso un percorso di circa 10 km tra strade secondarie e sterrate – Tutte le informazioni

GERENZANO – A Gerenzano un weekend di scienza con la Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita. “Le Notti della Scienza”, nei giorni di sabato 23 e domenica 24 luglio, dalle ore 16.30, presso il Centro di Ricerca insubrias BioPark di via R. Lepetit, 34 – Tutte le informazioni

VARESE – GaEle e Cascina della Poesia al Faido presentano “Discanto d’inverno con pettirosso”. Proseguono le occasioni di incontro e le mostre d’arte organizzate dall’Associazione GaEle – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – 13esima edizione della Pastasciutta Antifascista a Busto Arsizio. Originale commemorazione dei Sette Fratelli Cervi, si terrà il prossimo 23 luglio a partire dalle 17 al Qui – Circolo Redaelli di via Scisciana – Tutte le informazioni

FERNO – Street food, musica, giochi per bambini: arriva il primo Ferno Summer Festival. Dal 22 al 24 luglio presso la tensostruttura del comune di Ferno tre giorni dedicati al cibo da strada con eventi collaterali tra dj set, musica live, animazione e spettacoli per bambini e balli country – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Festa d’Estate nell’area della Baitina del Parco Alto Milanese. Festa per i bambini con il Ludoblò, i giochi di una volta e il giocoliere Raf – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Al via la festa italo-svizzera: musica, bancarelle e il ritorno dello spettacolo pirotecnico. Giunta alla sua ventinovesima edizione, la festa che unisce il Varesotto al Canton Ticino potrà finalmente riproporre i fuochi d’artificio stoppati da due anni di pandemia – Tutte le informazioni

COMABBIO – Sapori di lago per la doppia festa a Comabbio: domenica la patronale di San Giacomo e il Luglio Comabbiese. Risotto al pesce persico e tante altre specialità nel menù della festa organizzata per domenica 24 luglio dalla Pro loco di Comabbio. Prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

BIANDRONNO – A Biandronno due serate di festa con il Beer’n Sound. Seconda edizione per la festa organizzata dalla Pro Loco al Bosco del Fauno. Sul palco Monkey Scream e Free and Plugged – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Torna a Casalzuigno la tre giorni di sagra del cinghiale. Un immancabile appuntamento dedicato al buon cibo preparato con un selvatico delle nostre valli in collaborazione fra Proloco e cacciatori del Cuvignone – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Gli eventi nel weekend tra venerdì 22 e domenica 24 luglio nel Saronnese. Un altro caldo weekend estivo attende il territorio del Saronnese. Ecco il programma degli eventi nel weekend tra venerdì 22 e domenica 24 luglio – Tutte le informazioni

LUINO – “Fragilità nascoste” a palazzo Verbania di Luino: torna nella sua terra l’artista Francesco Spatara. Dal 23 al 31 luglio 2022 “Fragilità nascoste”: Opere di Francesco Spatara a Palazzo Verbania. Mostra a cura di Debora Ferrari. Inaugurazione venerdì 22 luglio ore 18.30 – Tutte le informazioni

MANTOVA – Pietro e Marinella Pirelli protagonisti della Biennale Light Art 2022. Per la prima volta i due artisti sono stati invitati ed espongono le loro opere in un dialogo tra passato e presente – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – Violoncello e chitarra a Cassano Valcuvia fra il verde e il fresco delle valli. Lala Marelli al violoncello e voce e Edoardo Tritto alla chitarra eseguiranno un programma vario con brani di Bach, Donizetti, Tosti ed altri autori – Tutte le informazioni

CUVIO – A Cuvio weekend con la musica d’arpa. Domenica 24 a Cuvio, con Musicuvia, lezione-concerto di arpa con Elena Guarneri – Tutte le informazioni

TERNATE – Al Parco Berrini di Ternate torna il Buscadero Day con due giorni di musica. La storica rivista musicale presenta due giorni di concerti con grandi nomi della scena. L’evento si affianca all’Associazione Wood in Stock APS per la lotta contro il parkinson – Tutte le informazioni

SACRO MONTE DI VARESE – Alla Casa Museo Pogliaghi del Sacro Monte di Varese il concerto “Esercizi di stile”. Appuntamento per domenica 24 luglio alle 17 con Elisa Ghezzo al flauto e Roberto Villa al pianoforte – Tutte le informazioni

SUMIRAGO – Enrico Saverio Pagano con l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali”, appuntamento a Sumirago. Il tour sarà articolato su quattro date in diversi luoghi della Lombardia: il 21 luglio al Palazzo Perego di Inverigo, il giorno successivo alla Villa Reale di Monza, il 23 alla Fondazione delle Stelline di Milano e il 24 alla Villa Molino di Sumirago – Tutte le informazioni

BELLINZONA – Sangiovanni in concerto a Bellinzona per il Festival Castle On Air. Appuntamento per il 23 luglio in piazza – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Da Ariete a Myss Keta: cinque giorni di musica nei boschi di Cassano con Woodoo Fest. Dopo due anni di stop a causa del Coronavirus, arriva il festival musicale Woodoo Fest. “Vieni come vuoi” è il tema di quest’anno, che si ispira all’inclusività – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Arcumeggia diventa “salotto musicale“ per rendere omaggio a Giuseppe Verdi. Il quattordicesimo evento di MusiCuvia questo sabato alle ore 21 presso la Chiesa di Sant’Ambrogio – Tutte le informazioni

MOTOCROSS – Al Motocross Malpensa tornano gli Internazionali di Supercross con il fascino della “notturna”. La kermesse è in programma dal tardo pomeriggio di sabato 23 luglio su un tracciato rinnovato e provvisto di illuminazione. Manche finale alle ore 23 – Tutte le informazioni

CAIRATE – Un meeting di atletica leggera per i 40anni di gemellaggio tra Polha e Sempione 82. La manifestazione è in programma per domenica 24 luglio sulla pista di atletica del Centro Sportivo Comunale di Cairate (loc. Peveranza – Bolladello), con inizio gare alle ore 9.15 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Un venerdì (e un sabato) dedicato alle bici a Busto Arsizio. Il distretto urbano del commercio di Busto Arsizio in collaborazione con il Comitato Commercianti Centro Cittadino, FIAB Varese e l’amministrazione, hanno organizzato un evento tutto dedicato alle biciclette – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica a Villa Baragiola: “E non lasciano l’erba”, uno spettacolo di Maurizio Melis che racconta la contestazione ecologica. Uno spettacolo che racconterà le storie dei protagonisti della contestazione ecologica intrecciandole alle composizioni degli artisti che hanno parlato di ambiente con la loro musica – Tutte le informazioni

TEATRO PER BAMBINI – Due compagnie portano in scena “I musicanti di Brema” per Terra e laghi Festival. Nella mattina di sabato 23 luglio a Sesto Calende la versione con musica dal vivo della compagnia Bertold Brecht e domenica 24 al Midec il racconto rock di Nata Teatro – Tutte le informazioni

CUNARDO – Una gita all’Orrido di Cunardo con il Gruppo Speleologico Prealpino. Domenica 24 luglio visite guidate, dalle 10 alle 16 su prenotazione, nelle grotte. Alla Baita del Fondista sarà dotata di allestimento interattivo dedicato all’azione incessante dell’acqua nel processo di formazione di questa particolare area carsica – Tutte le informazioni