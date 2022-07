Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 29, 30 e 31 luglio

Dopo i temporali che hanno rinfrescato le temperature sarà un weekend di sole. Luglio si chiude con il ritorno del Black & Blue Festival a Varese con tre giorni di grande musica a ingresso libero. Cazzago Brabbia ospita il campionato europeo per armi preistoriche mentre a Buguggiate sarà un fine settimana dedicato ai “gialli”. Poi sagre, feste, fuochi d’artificio e bancarelle.

METEO

LE PREVISIONI – Ancora un paio di giorni con le nuvole, nel weekend torna il sole. Addio per sempre al caldo africano? Troppo presto per dirlo: godiamoci questi due giorni con temperature un po’ più basse poi si vedrà – Tutte le informazioni

EVENTI SPONSORIZZATI

CARNAGO – Dopo due anni di stop torna l’attesissimo Carnago Beer Festival al Birrificio Settimo. Quattro giorni per degustare ottime birre artigianali e assaporare del buon cibo. Tutte le informazioni

CLIVIO – In occasione dei 10 anni di attività dell’associazione IVANTUS di Clivio, il 31 luglio si terrà un party con special guest Gabry Ponte. Tutte le informazioni

GAVIRATE– La Pro Loco compie 70 anni e vi invita a festeggiare sul lungolago con maxi risottata, musica live, mercatini degli hobbisti. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

TRIVERO VALDILANA – Sabato 6 agosto appuntamento alla Cascina Caruccia (Oasi Zegna) per il concerto all’aperto “Musiche nel bosco”. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Tornano a Varese gli Open Semilampo “Scacchi al Sole”. I tornei organizzati dalla Società Scacchistica “Città di Varese” e patrocinati dal Comune di Varese. L’ultima tappa è in programma sabato prossimo 30 luglio a Villa Mirabello presso il Bar al Cedro – Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – Torna a Cazzago Brabbia il campionato europeo per armi preistoriche. La gara si terrà tra il pomeriggio di sabato 30 ed il pomeriggio di domenica 31 luglio. I partecipanti dovranno colpire, nel minore tempo possibile e con la massima precisione, alcune sagome di polistirolo, che rappresentano grossi animali preistorici – Tutte le informazioni

MALNATE – “Ad Petendam Pluvium”, a piedi da Malnate al Colle Sant’Elia per invocare la fine della siccità. Sabato 30 luglio l’iniziativa che prende spunto dalla tradizione malnatese. Si potrà partire anche da Cantello o da Viggiù – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

CASCIAGO – Weekend a Casciago con la festa di Sant’Eusebio: fuochi d’artificio, bancarelle e tradizione. Il 1 agosto torna lo spettacolo pirotecnico tanto atteso da tutti i casciaghesi e da migliaia di persone. Sabato 30 luglio fritto misto su prenotazione e poi via ai festeggiamenti – Tutte le informazioni

VARANO BORGHI – Weekend con la festa di Sant’Anna a Varano Borghi. Iscrizioni aperte per la gara del palo della cuccagna di domenica. Appuntamento al parchetto di Boffalora – Tutte le informazioni

ARCISATE – Torna la festa del Pescatore ad Arcisate. Ventesima edizione per l’evento organizzato dalla società sportiva Asdp Olimpic che si svolgerà al Parco Lagozza – Tutte le informazioni

COMERIO – Nell’area feste di Comerio torna la sagra della porchetta. L’area feste aprirà la sera del 29 luglio e la manifestazione si concluderà domenica con la musica di Lorenzo Bertocchini – Tutte le informazioni

GOLASECCA – Al via la prima edizione del “Festival Lughnasa – L’incontro delle tribù”. Dal 29 al 31 luglio tre giorni di musica, danza, ricostruzione storica, spettacoli, laboratori, incontri dedicati alle tradizioni celtiche – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Festa della birra e notte bianca nel weekend dal 29 al 31 luglio nel Saronnese. Gli eventi del weekend dal 29 al 31 luglio nel Saronnese, tra feste della birra e notti bianche: ecco gli spunti per trascorrere un fine settimana in compagnia – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Il Black & Blue Festival riparte a Varese: tre giorni di grande musica a ingresso libero. Sarà un incontro unico e particolare quello del primo appuntamento, che vede le paludi della. Louisiana abbracciare i fumosi club londinesi: i Superdownhome featuring Nine Below Zero. ma ci sarà anche il dj set di Vigor degli Otierre e l’atmosfera country di Todd Day Wait – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Fabio Treves e Alex “Kid” Gariazzo in concerto. Grande blues all’Approdo Calipolis con il concerto di sabato 30 luglio – Tutte le informazioni

GOLASECCA – Tre giorni di musica celtica a Golasecca: al via la prima edizione del festival Lughnasad. Con il festival Lughnasad – L’incontro delle tribù la città sarà il punto di riferimento delle tradizioni celtiche; tre giorni di musica, danza, ricostruzione storica, spettacoli e laboratori didattici rivolti sia agli adulti – Tutte le informazioni

ANGERA – Il concerto della pianista Leonora Armellini al Festival del Lago Cromatico ad Angera. La giovane pianista si esibirà Sabato 30 Luglio alle ore 21:15 presso la Chiesa di Sant’Alessandro – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – Ultimi due appuntamenti della 48a prestigiosa rassegna nella Canonica di Brezzo di Bedero. Il giorno 30 luglio alle 21 si esibiranno I musici di Parma mentre l’Orchestra Cameristica di Varese sarà presente il giorno 6 agosto 2022 alle ore 21 – Tutte le informazioni

BESOZZO – Alla Bozza di Besozzo per un concerto all’alba in riva al Lago Maggiore. Un momento di musica dal vivo sul prato con il duo composto da Sarah Leo voce, violino, tamburello e Massimo Testa voce, organetti diatonici che eseguirà il programma “Musica a colori” – Tutte le informazioni

MARZIO – A Marzio fa tappa “Interpretando suoni e luoghi 2022”. Sabato 30 Luglio alle ore 21.00 si terrà un concerto nella Chiesa parrocchiale in piazza Berini per la rassegna Interpretando suoni e luoghi, curata dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello – Tutte le informazioni

LIBRI

ARCUMEGGIA – I racconti dialettali di Gregorio Cerini che rendono immortale Arcumeggia. Sabato pomeriggio la presentazione dell’ultimo libro del cantore delle tradizioni che nacque proprio nel paese della Valcuvia – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – A Buguggiate un weekend dedicato ai “gialli”. Sabato 30 e domenica 31 luglio nel cortile di una vecchia corte nel centro storico del paese, uno spettacolo teatrale e un incontro con sei autori di romanzi gialli – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

CARDANO AL CAMPO – Tra musica e viaggi: “Strada facendo” in scena a Cardano al Campo. Il progetto è a cura della onlus La Manifattura – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Max Pieriboni e non solo per la serata di cabaret a Busto Arsizio. Venerdì di risate in piazza a Busto Arsizio con i comici di Colorado e Zelig – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Il libro della giungla trasforma la Corte Riva di Induno Olona in cinema all’aperto. Pro loco ed Esterno Notte proiettano il grande classico delle animazioni Disney restaurato in alta definizione domenica 31 luglio alle ore 21.30 – Tutte le informazioni

TRADATE – Peter Pan va in scena in piazza ad Abbiate Guazzone per le famiglie. Ingresso gratuito per lo spettacolo di Teatro Blu in scena domenica 31 luglio alle ore 21 in piazza Unità d’Italia a Tradate per Terra e laghi Festival – Tutte le informazioni