Crugnola-De Tommaso, nuovo duello tricolore al rally Roma Capitale

Sfida italiana con respiro europeo quella che vede impegnati da venerdì 22 a domenica 24 luglio i due piloti varesini di maggior rilievo, Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso. In programma c’è infatti il Rally di Roma Capitale, quinta delle sette gare di cui si compone il Campionato Italiano Assoluto Rally 2022.

La prova laziale è però valida anche per il Campionato Europeo (ERC) e vedrà quindi al via numerosi piloti di alto valore e di respiro internazionale. Ciò rende tutto più difficile per la vittoria assoluta del rally ma che dà anche uno stimolo in più agli equipaggi del tricolore che possono dimostrare di valere i rivali della competizione continentale.

Le formazioni sono quelle consuete: Crugnola si presenta al via sulla Citroen C3 della FPF Sport insieme a Pietro Ometto, De Tommaso sarà sulla Skoda Fabia preparata da CR Motorsport con a fianco Giorgia Ascalone. I due campioni di casa nostra sono al comando della classifica tricolore, divisi da 18,5 punti: il varesino (che ha vinto al Ciocco e ad Alba) è a quota 87,5, l’isprese (primo al Targa Florio) a 69.

Il terzo incomodo è invece il ligure Fabio Andolfi, “re” del Sanremo con 61 punti: salvo cataclismi o ritiri in serie la lotta per il trono del CIAR sarà cosa loro perché gli altri rivali sono già troppo lontani. De Tommaso e Andolfi duellano anche per il trofeo del campionato Promozione con il giovane di Ispra leader (86 punti) sul ligure (81,50) e su Scattolon (56).

Al Roma Capitale – in realtà il grosso delle operazioni sarà a Fiuggi – non ci sarà invece il terzo varesotto impegnato nel CIAR, Simone Miele: la sua Dreamone Racing è stata impegnata nello scorso weekend in Estonia con papà Mauro che ha vinto e preso punti d’oro per la classifica Master del WRC. Troppo poco il tempo per preparare la trasferta laziale. Ci sarà invece la varesina Giulia Paganoni, navigatrice della Hyundai i20 condotta da Antonio Rusce.

I primi punti verranno assegnati venerdì sera quando è in programma la power stage (poco dopo le 20) “Colosseo Aci Roma” che mette in palio 3, 2, 1 punti validi per la classifica assoluta agli iscritti del CIAR. Sei le prove del sabato (due giri su tre diverse PS) con la Santopadre-Fontana Liri che potrebbe fare la differenza con i suoi 29 chilometri.

Il rally terminerà quindi domenica 24 quando gli equipaggi si misureranno su altre cinque prove “standard” (due volte sulla Rocca di Cave-Subiaco di 32 chilometri) e sull’ultima, la PS 13, valida come power stage per i piloti dell’ERC. L’arrivo e il verdetto a Fiuggi intorno alle 17.