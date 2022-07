A Cugliate Fabiasco si parla bergamasco: l’Union Tre Valli entra nel pianeta Atalanta

L’Union Tre Valli, la società di calcio che unisce Valmarchirolo, Valganna e Valcuvia, è un progetto in continua evoluzione e, a quasi due anni dal suo insediamento, il presidente Vincenzo Niesi, assieme ai suoi collaboratori, prosegue tracciando una linea di crescita che ha portato il settore giovanile trevallino ad avere quasi 180 tesserati e che l’anno prossimo coprirà tutte le categorie giovanili, compresa la psicomotricità per i nati nel 2018 e 2019.

In questa direzione va l’affiliazione che è stata presentata nella serata di mercoledì 6 luglio al centro sportivo di Cugliate Fabiasco, con uno dei settori giovanili migliori d’Italia: l’Atalanta.

Settimana scorsa il presidente Niesi e Alessandro Magnoni, responsabile del settore giovanile, hanno fatto visita al Centro Sportivo “Bortolotti” di Zingonia, centro nevralgico della società bergamasca, per completare l’iter di affiliazione.

«Da due anni – ha spiegato il presidente Vincenzo Niesi – lavoriamo per fa crescere il movimento dell’Union Tre Valli e la qualità. Abbiamo pensato che l’Atalanta potesse essere la soluzione ideale per noi. Settimana scorsa siamo stati a Zingonia, ci hanno fatto un giro del centro e illustrato il progetto di affiliazione, che abbiamo sottoscritto. Faremo degli incontri a Bergamo e Cugliate per gli allenatori sulla metodologia di allenamento e la comunicazione in base alle fasce di età, ma ci saranno anche altre collaborazioni nel corso del tempo».