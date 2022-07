Dagli 80 anni della Merceria Ferrario ai 41 della Macelleria da Franco, ecco i negozi storici di Busto Arsizio

Anche quest’anno Busto Arsizio fa incetta di negozi e attività storiche riconosciute da Regione Lombardia. Sono ben 11 quelle che hanno ottenuto l’importante marchio nel 2022, superando Varese che ne ha 10.

La più antica è la merceria Ferrario, negozio storico che esiste dal 1942 in via Gioacchino Rossini. Oggi è gestita da Davide Ferrario, quarta generazione della famiglia di commercianti. L’attività era stata aperta dal bisnonno Luigi, soprannominato Benigno, come attività ambulante per poi trasformarsi in negozio fisico all’ingrosso.

L’attività più “giovane” ad ottenere il riconoscimento è, invece, la macelleria da Franco di viale Rimembranze, aperta nel 1981.

L’elenco delle attività di Busto Arsizio che hanno ottenuto il riconoscimento di Regione Lombardia

Il Forno A Modo Mio Panificio Giani Dal 1963 (1963), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana;

Centrovista Besozzi (1978), Negozio Storico, Storica Attività;

City (1974), Negozio Storico, Storica Attività;

Da Mario Ristorante-pizzeria (1972), Locale Storico, Storica Attività;

La Bambocciata (1978), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana;

L’isola Della Fantasia (1973), Negozio Storico, Storica Attività;

Macelleria Franco (1981), Negozio Storico, Storica Attività;

Mercerie Abbigliamento Ferrario (1942), Negozio Storico, Storica Attività;

Ottica Sonnino (1968), Negozio Storico, Storica Attività;

Panificio Maccia (1967), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana;

Pi.Erre Sport (1978), Negozio Storico, Storica Attività;