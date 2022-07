Dal Tour de France a Varese: Tadej Pogacar sarà alla Tre Valli 2022

È stato – con Vingegaard e Van Aert – il grande protagonista di un appassionante Tour de France, forse il più inatteso degli ultimi dieci anni, tra i più divertenti. E Tadej Pogačar arrriverà anche a Varese: il corridore della Uae Emirates ha infatti annunciato già oggi la partecipazione alla corsa intorno alla città giardino.

Il ventitreenne sloveno sarà in gara nel prossimo fine settimana nei Paesi Baschi per la classica di San Sebastian, prima di una pausa agonistica nella quale preparare una serie di gare di un giorno.

Dopo un passaggio in Bretagna al GP Plouay, sarà impegnato in due gare World Tour canadesi (Quebec e Montreal) con vista sui Campionati del Mondo del 25 settembre. Poi rientro in Italia, con il Giro dell’Emilia e, appunto, la Tre Valli 2022 (in programma il 4 ottobre), prima del gran finale al Lombardia, la classica delle foglie morte.

E di certo in Lombardia – ma soprattutto alla Tre Valli – Pogačar potrà contare anche sulla conoscenza delle strade del compagno di squadra Alessandro Covi, il “puma di Taino” protagonista quest’anno anche di un bel successo al Giro d’Italia.