Dalla Festa di Primavera di Malnate un assegno per l’associazione “Sorridi con Barbara”

Domenica 22 maggio in piazza delle Tessitrici a Malnate si è tenuta la Festa di Primavera, promossa dall’associazione “Sorridi con Barbara”, nata in memoria di Barbara Borelli, una giovane ragazza di 23 anni che ha combattuto per quasi 6 anni contro la Leucemia Linfoblastica Acuta. Il fondo è a sostegno di chi lotta contro una patologia onco-ematologica pediatrica.

L’obiettivo della giornata, che ha avuto il patrocinio del Comune ma anche il supporto di tante associazioni e realtà cittadine, era quello di raccogliere fondi da devolvere in beneficienza.

Traguardo raggiunto: l’amministrazione e le associazioni hanno così potuto consegnare fisicamente l’assegno da 2000 euro all’associazione che è stato successivamente indirizzato alla Fondazione Giacomo Ascoli.

«Questa somma – spiegano dall’associazione Sorri con Barbara – aiuterà la ricerca in ambito onco-ematologico infantile per l’ospedale del Ponte di Varese. Un ringraziamento particolare a: l’assessore Carola Botta, Matteo Boscardi, Elena e Renato del Vespa Club Malnate, Gianni Furini della Proloco Malnate, i volontari della Fondazione Giacomo Ascoli, i volontari della Proloco, il gruppo Patrini, la famiglia e gli amici di Barbara che ci hanno aiutato o fatto visita. Grazie ancora a tutti per esserci stati in questo giorno di festa e di solidarietà in memoria di Barbara Borelli».