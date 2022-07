Dalla Provincia 850 mila euro per la sistemazione della sp62 fra Varese e Brinzio

Buone notizie fra le pieghe del bilancio di Villa Recalcati dove figura una voce di spesa pari a 850 mila euro per lavori di somma urgenza sulla strada provinciale S.P. n.62 da parte di Regione Lombardia.

La sp62 è la strada che collega Varese a Brinzio soggetta ai problemi legati al dissesto idrogeologico per via di alcuni corsi d’acqua minori che si riempiono velocemente in caso di precipitazioni e in più di un’occasione hanno allagato il tratto di strada sottostante dopo la Rasa viaggiando verso Brinzio obbligando a chiudere la strada.

«Il problema principale si crea in località Mottarossa», spiega il sindaco di Brinzio Roberto Piccinelli che in più di un’occasione ha chiesto e participato a tavoli fra enti per cercare di fare il punto della situazione sulle opere da mettere in campo per trovare una soluzione.

«Lavori che riguardano la regimazione delle acque dal colmo della salita fin verso il laghetto di Brinzio», spiega il sindaco.

«I lavori dovrebbero interessare la montagna sopra la pizzeria Mottarossa e le acque che vi discendono verso il laghetto di Brinzio che dovrebbe essere dragato per eliminare la enorme massa di detriti depositatisi in questi anni di maltempo», conclude il sindaco specificando che «il progetto prevede fondi dal Comune di Varese (1.200.000€), Brinzio(400.000€) e appunto la Provincia».