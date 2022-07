Dalla Regione quasi 59mila euro a Rescaldina per due nuove colonnine per la ricarica di mezzi elettrici comunali

Dalla Regione quasi 59mila euro a Rescaldina per la realizzazione di nuove postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici di servizio del comune. I fondi sono arrivati grazie al bando “Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2022”, finalizzato all’assegnazione di contributi agli enti pubblici per l’acquisto e l’installazione di nuove colonnine per la ricarica di mezzi elettrici di proprietà comunale o in aree pubbliche e quindi al sostegno all’utilizzo di veicoli a zero emissioni. L’iniziativa del Pirellone, che ha premiato anche i progetti promossi da Nerviano e Parabiago, porterà in città due nuove postazioni di ricarica per i mezzi utilizzati da Piazza Chiesa.

Niente da fare, invece, per l’altra linea di finanziamento aperta nel solco dello stesso bando alla quale il comune aveva deciso di partecipare, ovvero quella per l’acquisto e l’installazione di nuove postazioni per la ricarica di mezzi elettrici in aree pubbliche: il progetto “targato” Rescaldina, che con una spesa da poco più di 198mila euro avrebbe portato in paese cinque colonnine con due attacchi ciascuna (due in stazione, una lato Rescalda e una lato Rescaldina, una nel parcheggio di via Asilo, una lungo la Saronnese all’incrocio con via Roma e una al parcheggio del cimitero del capoluogo), è stato ammesso ma non finanziato.

Le due nuove postazioni di ricarica a servizio dei veicoli comunali, anche in questo caso con due attacchi ciascuna, verranno installate in municipio e nella sede della Polizia Locale e serviranno anche in prospettiva del rinnovo del parco mezzi comunale, al momento composto da cinque veicoli, uno dei quali ibrido: l’intenzione di Piazza Chiesa, infatti, è quella di dotarsi in futuro di almeno tre veicoli elettrici.

«È un peccato non aver ottenuto il finanziamento per l’installazione di colonnine su aree pubbliche perché era quella la linea sulla quale puntavamo di più – sottolinea il sindaco Gilles Ielo -. L’idea, comunque, rimane e la stiamo inserendo in tutte le progettualità in cui ha senso proporla: è un intervento che siamo determinati a realizzare, anche perché ormai molti privati hanno auto elettriche e vogliamo dotare il paese delle infrastrutture necessarie».