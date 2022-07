Dalle spese elettorali, alla rete antiviolenza fino agli addobbi natalizi: le decisioni della giunta Antonelli

Si è riunita questo pomeriggio la giunta Antonelli del Comune di Busto Arsizio che ha trattato diversi punti all’ordine del giorno.

BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

Su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, è stato approvato lo schema di bilancio consolidato 2021 del gruppo Amministrazione pubblica Comune di Busto Arsizio, che sarà sottoposto all’approvazione del consiglio comunale.

DUP 23-25

Sarà presentato al Consiglio comunale anche il Documento Unico di Programmazione 23-25, approvato dalla giunta su proposta dell’assessore Maurizio Artusa.

VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE E PEG 22-24

Sempre su proposta dell’assessore Artusa, sono state approvate le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 22-24 e al Piano Esecutivo di Gestione 22-24.

La variazione, attuata con procedura d’urgenza, comprende le risorse necessarie (Euro 250.000) per le operazioni propedeutiche allo svolgimento delle elezioni del 25 settembre e il finanziamento di Euro 110.000 ottenuto di recente con la partecipazione al bando “E-State e + Insieme” di Regione Lombardia.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SCHWEITZER

Su proposta del sindaco, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico, antincendio e normativo da eseguire sull’edificio scolastico Schweitzer. Il costo dei lavori, pari a 1.044.000 Euro, è finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del bando per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

INTERVENTI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Su proposta dell’assessore Paola Reguzzoni, la giunta ha approvato l’atto di adesione per l’attuazione di interventi nell’ambito del Programma regionale 2022/2023 per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Per la realizzazione del programma risulta assegnata alla Rete Territoriale antiviolenza degli ambiti di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e Somma Lombardo, di cui Busto è capofila, la somma complessiva di € 170.504,54 di cui € 86.692,14 per attività dei Centri Antiviolenza e € 83.812,40 per attività delle Case rifugio.

PROGRAMMA INIZIATIVE NATALIZIE

Su proposta del sindaco, la giunta ha approvato il programma di massima delle iniziative natalizie, che prevede, oltre all’illuminazione di vie e piazze del centro, da realizzare in collaborazione con il Comitato Commercianti Centro Cittadino e l’Associazione Commercianti, e all’illuminazione delle vie dei quartieri, da realizzare in collaborazione con associazioni e parrocchie, anche l’installazione di luminarie lungo i viali Duca D’Aosta, Diaz e Cadorna.

Quest’ultima iniziativa, insieme all’addobbo degli alberi posti nelle due rotonde che si trovano lungo l’asse tre – cinque ponti e all’installazione di 17 alberi di Natale completi di illuminazione (di cui 1 alto 8 metri in Via Milano e 16 alti 4 metri nei quartieri) verrà affidata ad Agesp Attività Strumentali per l’importo massimo di €. 70.000. Non mancherà la realizzazione di eventi per creare l’atmosfera di festa sia in centro che nei quartieri, anche in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio: il tutto, oltre a valorizzare il periodo di festa e a coinvolgere i cittadini, ha anche lo scopo di promuovere il territorio e rendere più attrattiva la città, a vantaggio del mondo del commercio e del sistema economico in generale.

FESTA DELLO SBARACCO

Su proposta della vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico Manuela Maffioli, è stata approvata la terza edizione della “Festa dello Sbaracco” che si svolgerà il 2, 3 e 4 settembre con la collaborazione dell’Associazione Commercianti Confcommercio, del Distretto Urbano del Commercio, del Comitato Centro Cittadino e dell’Associazione di Sacconago Artigiani, Commercianti&Co.

Nell’ambito della festa, che vedrà i commercianti di tutta la città proporre prodotti a prezzi promozionali anche all’esterno dei negozi, saranno realizzati alcuni eventi, tra i quali il “Kids Market – Il mercatino dei bambini”. I commercianti interessati a partecipare all’evento dovranno presentare la richiesta all’ufficio SUAP tramite le rispettive Associazioni di categoria. L’iniziativa ha lo scopo di sostenere il settore del commercio in vista della nuova stagione e offre ai commercianti la possibilità di mettere in vendita i prodotti invenduti della stagione estiva a prezzi particolarmente convenienti per i cittadini.

RASSEGNA DI MUSICA SACRA

Su proposta della vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli, la giunta ha concesso il patrocinio e un contributo all’Ente Concerti Castello di Belveglio per l’organizzazione della 43esima edizione della Rassegna di Musica Sacra coordinata dal maestro Sergio Paolini. La rassegna comprenderà tre concerti che si svolgeranno in tre chiese della città, e in particolare il 30 ottobre nella Chiesa vecchia di Sacconago; il 6 novembre in Basilica di San Giovanni; il 13 novembre nella Chiesa del Sacro Cuore.

GUIDA INFORMATIVA AI “CORSI 2022-2023”

Su proposta della vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli, la giunta ha approvato la realizzazione della guida informativa dei corsi che associazioni ed esperti realizzeranno a partire da settembre.

Si tratta di un’iniziativa che da anni promuove l’arricchimento culturale della cittadinanza e offre un veicolo promozionale ad associazioni e professionisti esperti. Le proposte di corsi sono state raccolte a seguito di un avviso pubblicato nei giorni scorsi; l’opuscolo sarà distribuito in forma cartacea e pubblicato sul sito del comune in formato digitale nei primi giorni di settembre.

A SETTEMBRE TORNA SPORT PER TUTTI

Su proposta dell’assessore Maurizio Artusa, è stato concesso il patrocinio alla tradizionale iniziativa “Sport per tutti”, organizzata dall’Associazione Società Sportive Bustesi per offrire la possibilità alle società sportive di promuovere le loro attività e ai cittadini di conoscere la vasta offerta sportiva del territorio. La manifestazione è prevista per il pomeriggio di sabato 24 settembre nelle vie del centro cittadino: ogni società avrà uno spazio per dare informazioni, proporre dimostrazioni e invitare i cittadini, soprattutto i bambini, a cimentarsi nelle diverse discipline.

A SCUOLA DI INCLUSIONE

Su proposta dell’assessore Maurizio Artusa, di concerto con l’assessore Daniela Cerana, è stato concesso il patrocinio e un contributo al progetto “A scuola d’inclusione” in programma durante il prossimo anno scolastico presso i plessi Pascoli e Pontida dell’Istituto Comprensivo De Amicis, promosso dalla Polisportiva Oratorio San Carlo.

Il progetto porterà nella scuole la pratica del “Baskin” (basket – inclusivo), una nuova disciplina sportiva ispirata al basket (si gioca su un tradizionale campo da pallacanestro a cui vengono aggiunti due canestri laterali più bassi all’altezza della linea di metà campo), che permette a giovani normodotati e ragazzi con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o intellettivo/relazionale) di giocare nella stessa squadra, ognuno con un ruolo definito dalle sue competenze motorie e con un avversario diretto dello stesso livello: il successo in questo modo è legato ad un obiettivo comune, raggiunto attraverso il contributo che ognuno darà sulla base delle proprie capacità. Saranno coinvolte 12 classi, ovvero gli alunni di 3°, 4° e 5° elementare (24 sono i bambini con disabilità certificata).

LA GRANDE EPOPEA – UNA VITA PER IL GIRO

Su proposta dell’assessore Maurizio Artusa, la giunta ha concesso il patrocinio all’iniziativa “La Grande Epopea – Una vita per il Giro”, che si svolgerà 10 settembre negli spazi del Museo del Tessile a corollario della cerimonia di intitolazione della raccolta “Luigi Celora”.

Organizzata dalla ASQ s.r.l.s., l’iniziativa consiste in una serie di attività sul ciclismo e sulla bicicletta, tra cui momenti per i bambini, una mostra in ricordo di Vincenzo Torriani, patron del Giro d’Italia, street food e intrattenimento musicale, attività di promozione del cicloturismo. La cerimonia di intitolazione della raccolta costituita dai cimeli donati da Luigi Celora, attualmente collocata al piano superiore della Sala del Ricamo si svolgerà alle ore 18.

VOLONTARIATO AMBIENTALE

Su proposta del sindaco Antonelli, la giunta ha concesso il patrocinio a “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, un progetto di volontariato ambientale promosso da McDonald’s, una delle più grandi aziende di ristorazione al mondo.

Attraverso il progetto, McDonald’s vuole contribuire a combattere il fenomeno del “littering”, l’abbandono di rifiuti. Si tratta di fatto di una campagna a carattere educativo-ambientale nonché uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e la comunità a una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali.

L’iniziativa vedrà coinvolto in prima linea il personale dell’azienda, ma sarà estesa ad associazioni, consumatori, cittadini.

Il progetto prevede un’attività di raccolta rifiuti (non ingombranti e non pericolosi) che si svolgerà domenica 25 settembre a partire dalle 9. McDonald’s fornirà ai partecipanti un “kit tecnico” (pinze raccogli rifiuti, scope in saggina, palette a manico alto, sacchi) e il “kit del partecipante” (zainetto, cappellino, pettorina, spilla, gel sanificante mani, paio di guanti, borraccia, portachiavi). Le aree specifiche in cui sarà effettuata la raccolta saranno individuate dall’Amministrazione.

PIANI DI LOTTIZZAZIONE

Su proposta dell’assessore Giorgio Mariani, la giunta ha approvato la variante al piano di lottizzazione n. 6/2006 “Società Edilgamma S.r.l.” per il completamento dell’ambito ubicato tra Corso Sempione, Via Madre Teresa di Calcutta e Viale Stelvio – quartiere Beata Giuliana.

In luogo della realizzazione di un intervento residenziale, saranno realizzate due Residenze Sanitarie Assistite per persone non autosufficienti con 120 posti letto ciascuna.

Approvato anche il piano di lottizzazione n. 9/2021 denominato “Societa’ Yukiko Immobiliare s.r.l.” per un intervento sito tra la via Rosolino Pilo, via Busona e via Petrarca nel quartiere S. Edoardo.

PATROCINI

La giunta ha concesso il patrocinio:

– a “CAB 45”, mostra collettiva dei soci del Centro Arte Bustese, in occasione dei 45 anni dell’associazione, che si svolgerà nel periodo dal 3 all’11 settembre a Palazzo Marliani Cicogna;

– all’evento “… l’é giamò u’tubar” organizzato dalla gelateria e caffetteria “Come una volta di Bandera Ermanno” di via Montello in collaborazione con il Moto Club Bustese, in programma nella giornata di domenica 23 ottobre;

– all’Associazione Udito Italia Onlus per la realizzazione dell’iniziativa “Nonno Ascoltami”, prevista nei giorni 1 e 2 ottobre in piazza San Giovanni: si tratta di una campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione dei problemi dell’udito;

– all’Associazione Culturale Territori per l’organizzazione del Festival diffuso dei libri sportivi ”Sportivamente”, che si svolgerà a Busto Arsizio, Varese e Laveno Mombello dal 6 al 10 settembre e in particolare a Busto il 6 e 7 settembre;

– al torneo di basket femminile “Memorial Francesca – Trofeo Erregomma” in programma nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 settembre nelle palestre del liceo scientifico di via Ferrini, organizzato dalla Pro Patria Et Libertate Palla al Cesto;

– all’ esposizione di “Vespe”, in programma domenica 25 settembre in piazza Santa Maria, organizzata dal Vespa Club Busto Arsizio Amicinvespa ASD;

– all’ aggiornamento tecnico regionale di karate in programma il 25 settembre presso le palestre del liceo scientifico di via Ferrini, organizzato dall’associazione Fukyu Karate Club A.S.D.

– alle corse internazionali per ciclisti professionisti “103° Coppa Bernocchi” in programma il 3 ottobre, organizzata dalla ASD U.S. Legnanese 1913; alla 101esima edizione della Tre Valli Varesine e alla seconda della Tre valli Women’s Race, organizzate dalla società ciclistica Alfredo Binda, in programma il 4 ottobre;

– all’associazione Politics Hub per l’iniziativa “Hackthon” durante la quale saranno realizzati tavoli di lavoro che svilupperanno tematiche di educazione socio ambientale e di progettazione di politiche giovanili. L’iniziativa, a cui l’Amministrazione concederà anche un contributo, è prevista dal 26 al 29 settembre negli spazi del Museo del Tessile;

– all’iniziativa contro il bullismo e il cyberbullismo, realizzata da SOROPTIMIST INTERNATIONAL ITALIA, in collaborazione con il Garante dell’Infanzia e con Regione Lombardia, che prevede anche la stampa di un libretto che sarà distribuito nelle scuole al fine di sensibilizzare le famiglie e agli alunni degli istituti comprensivi.