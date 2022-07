“Diamo acqua agli alberi di Gallarate”. Sabato la mobilitazione “dal basso”

Sono giorni caldissimi e soprattutto mesi di siccità continua. E anche le piante in ambiente urbano soffrono, rischiando in alcuni casi (le più giovani) di morire. A Gallarate è nata un’iniziativa “dal basso” per dare acqua alle essenze presenti nei parchetti, sui viali alberati, nei giardinetti di quartiere: l’iniziativa è lanciata dal Comitato “Salviamo gli Alberi di Gallarate” e dal circolo locale di Legambiente.

L’appuntamento è per sabato 23 luglio, alle 9 del mattino, quando ancora il caldo non è micidiale. Zona scelta: via Torino, uno dei pochi viali alberati cittadini.

Il ritrovo sarà tra l’area mercato e il parco di viale Milano, «per portare una “goccia” d’acqua alle piante messe a dimora la scorsa primavera che necessitano di una manutenzione straordinaria visto il periodo che attraversiamo con temperature al di sopra della norma» dicono gli ambientalisti, che invitano a portare un contenitore da riempire d’acqua.

Un intervento immediato a favore degli alberi, ma anche un’iniziativa di pressione: «Vogliamo così sollecitare l’amministrazione comunale nell’irrigare con i mezzi a sua disposizione le piante che rischiano cosi di seccare».

I rischi per le nuove piantumazioni, con questa prolungata siccità e l’ondata di calore di luglio, sono evidenti: valga l’esempio dei nuovi alberelli piantati lungo l’autostrada A8, che sono quasi tutti ormai bruciati dal sole.

L’irrigazione degli alberi e dei prati è terreno di discussione in queste settimane, specie nelle zone che attingono direttamente dalla falda, dove sono presenti grandi quantità d’acqua sotterranea. A Milano ad esempio il sindaco Sala aveva fatto sospendere l’irrigazione per risparmiare acqua, ma successivamente – su spinta di alcuni consiglieri comunali che citavano la relazione tecnica sulla disponibilità di acqua – la fornitura d’acqua a piante e alberi è stata ripristinata (l’acqua assorbita dal terreno ritorna poi in falda, mentre alberi in salute contribuiscono a raffreddare l’aria in ambito urbano).