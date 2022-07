Dipendenti comunali a lezione di diritto: il progetto della Comunità Montana Valli del Verbano

Comunità Montana Valli del Verbano ha dato avvio ad un innovativo progetto formativo che coinvolge non solo il personale dipendente dell’ente, ma anche i dipendenti dei Comuni del territorio.

Il percorso, in questa sua prima fase, si articolerà in una decina di lezioni ed avrà ad oggetto i più rilevanti istituti del diritto amministrativo applicati agli enti locali, con un taglio teorico ed operativo. Il tutto collocato in un contesto interdisciplinare che vuol porre in relazione l’agire amministrativo con l’organizzazione dell’ente.

La peculiarità del progetto sta nel voler andare oltre la mera formazione, proponendosi di affiancare gli operatori pubblici, segretari comunali, dirigenti e posizioni organizzative nella gestione delle complessità della quotidianità.

La direzione scientifica del progetto è affidata a Edoardo Barusso, autorevole studioso della materia, con alle spalle una più che trentennale esperienza nel mondo accademico e nelle autonomie locali territoriali, nonché autore di innumerevoli pubblicazioni.

L’iniziativa, promossa da Simone Castoldi, presidente di Comunità Montana Valli del Verbano, ha riscosso un’ampia partecipazione.

È lo stesso, da sempre impegnato nell’offrire nuove opportunità al territorio con particolare attenzione agli enti più piccoli, che commenta: «Puntiamo ad avere personale sempre più qualificato e che domini perfettamente le materie che tratta nel lavoro quotidiano. Spesso si parla dell’efficienza degli enti pubblici; risorse ottimamente formate sono la chiave di volta di questa via virtuosa che tutte le amministrazioni idealmente devono percorrere. Ecco perché l’estensione della partecipazione anche ai dipendenti comunali ha grande valore: quando parliamo di ‘territorio’ lo facciamo sempre pensando a tutti gli enti che coralmente devono ottimizzare l’operato dei loro uffici».