Il Diploma Day all’Ite Tosi di Busto Arsizio, un invito a guardare lontano con l’astronomo Matteo Miluzio

Un invito a comprendere che il diploma non è la fine di un percorso ma l’inizio di una nuova fase e per dare un orizzonte la dirigente Amanda Ferrario ha indicato le stelle, quelle delle galassie più lontane, verso i confini dell’universo come ha spiegato l’astrofisico Matteo Miluzio, ospite d’onore della serata che ha visto la partecipazione di 2000 persone tra studenti e genitori nel grande campo sportivo a lato del grande edificio in cemento che ospita le aule.

Come da copione anche la 22esima edizione del Diploma Day dell’Ite Tosi è stata un turbinio di emozioni iniziata con la consegna dell’attestato a tutti i ragazzi che hanno superato l’esame di Stato, proseguita con musica e danze, poi con le testimonianze di due diplomate del serale, una ragazza di 22 anni e una donna di 49, che hanno raccontato quanto è stato forte per loro il desiderio di raggiungere questo risultato. Dopo di loro hanno parlato il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Giuseppe Carcano e il rettore della Liuc Federico Visconti.

A seguire sono state consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli e infine è toccato a Matteo Miluzio incantare i presenti raccontando del grande risultato scientifico e tecnologico conseguito con le prime immagini del telescopio James Webb che sta viaggiando nello spazio e inizia ad inviare i primi incredibili dati visivi di galassie lontane.

Miluzio, che gestisce anche il sito scientifico “Chi ha paura del buio” (lo trovate anche sui vari social, ndr), oltre ad essere un divulgatore è prima di tutto un astronomo che lavora per il progetto Euclid dell’Esa (Agenzia Spaziale Europea) a Madrid. Le sue parole e le immagini che ha mostrato hanno incantato tutti in una calda, caldissima serata di mezza estate.