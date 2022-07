Il documentario di Nicolò Bongiorno sul Ladakh “strega” Brezzo di Bedero

Ha riscosso un successo notevole la proiezione del documentario “Songs of the Water Spirits” avvenuta al Centro Culturale Casa Paolo di Brezzo di Bedero domenica 17 luglio.

Un evento che ha riunito una serie di associazioni come Fondazione Asilo Mariuccia, Associazione Hortus, Lega Ambiente, Associazione Utopia, Associazione COVO, Fondazione Liceo Musicale G. Verdi Luino con Riccardo Cova e Film Studio 90, insieme al regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Nicolò Bongiorno, sempre molto attento alle tematiche dell’inclusione.

“Songs of the Water Spirits” è ambientato in Ladakh, una regione dell’India settentrionale che lotta per la sua salvezza ambientale e identitaria. Ogni giorno montagne di plastica, ruote dentate, inquinamento e oblio culturale cadono sulla vita delle tante comunità che abitano le sue città e i suoi villaggi.

Tuttavia, attraverso iniziative locali e lungimiranti progetti tecnologici, linguistici e sociali il Ladakh sta facendo un grande sforzo per non perdersi, recuperando con profonda dedizione lo stretto rapporto con la natura che da sempre innerva le sue valli e torrenti.

I protagonisti della pellicola sono Sonam Wangchuk, Ingegnere della sostenibilità e riformatore dell’istruzione di fama mondiale; il regista indiano Stanzin Dorjay Gya e

Nicolas Tournadre, linguista e professore di lingue tibetane di fama mondiale.

Il documentario ha vinto il premio per la miglior fotografia al Torelló Mountain Film Festival (Spagna), il DAV Climate Award al Dutch Mountain Film Festival (Olanda), il premio per il miglior film ambientale all’Eho Mountain Film Festival (Macedonia) e quello del pubblico al Cervino Cinemountain (Italia).

Importante, nell’occasione, l’intervento di Nicolò Bongiorno per la significativa raccolta di immagini e testimonianze proposta. Alla buona riuscita dell’incontro va dato merito a Micol Rossati, vicepresidente del Centro Culturale Casa Paolo, a tutti i soci e al sindaco Daniele Boldrini per la collaborazione.