Domenica a Villa Baragiola: “E non lasciano l’erba”, uno spettacolo di Maurizio Melis che racconta la contestazione ecologica

Quando nasce la coscienza ambientalista? Come è cambiata nel tempo? E chi sono le donne e gli uomini che l’hanno forgiata?

La risposta a queste domande è raccontata nello spettacolo “…E non lasciano l’erba…”: un viaggio attraverso le storie dei protagonisti della contestazione ecologica intrecciate alle composizioni degli artisti che hanno parlato di ambiente con la loro musica.

Domenica 24 luglio alle 17:30 presso Villa Baragiola a Varese.

Racconto storico e musica dal vivo, per un progetto di edutainment nato dall’esperienza di Sound Of Science, trasmissione radiofonica andata in onda su Radio24 nell’estate del 2018, condotta da Maurizio Melis e realizzata con la collaborazione di Giulia Torino, dedicata a figure di scienziati poco note le cui idee hanno lasciato una traccia significativa nella cultura popolare.