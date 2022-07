A Domobianca365 si assegna il primo titolo italiano di rimbalzello

Un gioco che ha fatto divertire tutti, in riva al mare o sulle sponde di un fiume o di un laghetto di montagna. Basta un sasso, possibilmente piatto, un pizzico di tecnica e l’abilità per farlo rimbalzare il maggior numero di volte sul pelo dell’acqua. Ecco cosa è il “rimbalzello”.

A Domobianca365 – località turistica a soli 15 minuti dal centro di Domodossola – tutti potranno cimentarsi nella gara che assegnerà, sabato 23 luglio 2022, il titolo di I° Campione italiano di Rimbalzello.

La gara, aperta a tutti, si svolgerà al laghetto dell’Alpe Casalavera, raggiungibile a piedi (in circa 90 minuti) dal parcheggio di Domobianca365 oppure più velocemente con le due seggiovie (Motti e Prel) sempre partendo dal parcheggio.

Il programma della giornata prevede la possibilità di iscriversi – dalle ore 9.30 – in loco. Il costo di iscrizione è di 5 euro e consente di partecipare con 5 lanci alla fase di qualificazione alla finale. Solo per gli iscritti il ticket di sola salita in seggiovia è abbinato all’iscrizione al prezzo agevolato di 3 euro.

Dalle 11, via alla prima sezione di lanci. Cinque lanci a disposizione per ogni partecipante. Non conta il numero di rimbalzi – che devono essere almeno 3 – ma la distanza che si riesce a far compiere al sasso prima che affondi nelle limpide acque del laghetto.

I migliori 10 lanciatori della prima sessione si giocheranno il titolo con ulteriori 3 lanci a partire dalle ore 15.30.

L’area di lancio sarà delimitata da boe con indicatori di distanza e si svolgerà da un’apposita piattaforma.

In acqua sarà anche presente un canestro per far divertire i più piccoli.

L’area di gara sarà allestita con stand e spazi gioco. Saranno presenti: un’area dedicata ai bambini con giochi e gonfiabili, uno stand per gustare i gelati delle gelaterie Bianca e altri corner per acquistare panini, carne alla griglia, polenta e formaggi, patatine fritte e bevande.

La giornata sarà anche dedicata a una dimostrazione di calcio camminato – altra disciplina da scoprire e da provare – che consiste nel giocare una partita senza mai poter correre e senza contatto.

L’Associazione del Calcio Camminato mostrerà ai presenti come si svolge questo sport in una partita che avrà inizio alle ore 14.30.

All’estero, si svolgono campionati – World Stone Skimming Championships nelle Easdale Island, Scozia – ed esistono associazioni che riuniscono appassionati di questo gioco. Sarà un’occasione per sfuggire dalle giornate di caldo delle città, godere del fresco montano e cimentarsi nel lancio del sasso per aggiudicarsi il titolo di Primo Campione italiano di questa specialità.