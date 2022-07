Donazione di ASD Runner Varese all’Associazione Nazionale Carabinieri

La corsa per la solidarietà è giunta al traguardo. Nella serata di venerdì 15 luglio 2022 la Società ASD Runner Varese ha consegnato all’Associazione Nazionale Carabinieri il ricavato della manifestazione podistica Tra Ville e Giardini, svoltasi il 10 giugno 2022.

Come ogni anno, la Società ASD Runner Varese sceglie un progetto di solidarietà del territorio varesino a cui destinare il ricavato della gara per contribuire in maniera concreta al sostegno dell’iniziativa scelta. Quest’anno è stato scelto di devolvere il ricavato all’Associazione Nazionale Carabinieri, che destinerà i proventi ad un progetto di sostegno di alcune famiglie in difficoltà economica.

Presso il Bar Monterosa di Varese, alcuni esponenti della ASD Runner Varese e dell’Associazione Nazionale Carabinieri si sono quindi incontrati per la consegna ufficiale: un momento emozionante, reso ancor più coinvolgente dall’ulteriore donazione di una socia Runner Varese che, dopo aver partecipato come volontaria alla gara Tra Ville e Giardini vivendo in prima persona l’impegno per la riuscita dell’evento, molto generosamente ha scelto di devolvere un’ulteriore somma al progetto solidale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La Società Runner Varese rinnova quindi l’invito all’edizione 2023 di Tra Ville e Giardini, per sostenere nuovi progetti e nuove idee.