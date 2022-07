Il dottor Marco Piero Piccinelli è direttore della Psichiatria del Verbano

Il dottor Marco Piero Piccinelli è diventato direttore della Psichiatria del Verbano.

Varesino, 60 anni, laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Pavia, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Psichiatriche e la specializzazione in Psichiatria all’Università degli Studi di Verona. Ha conseguito un Master of Philosophy in Psychiatry alla University of Liverpool, svolgendo ricerca in campo psichiatrico all’Accademic Department of Psychiatry del Royal Liverpool University Hospital.

E’ autore di più di cento pubblicazioni a livello nazionale e internazionale e ha preso parte a convegni, seminari e gruppi di lavoro inerenti a temi di rilevanza clinica e a progetti di ricerca. Dal 1998 ha svolto la sua attività nella Psichiatria del Verbano, diventando Responsabile del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura e del Day-hospital psichiatrico dell’Ospedale di Cittiglio.

Dopo un’esperienza di circa un anno come Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Coordinamento Area Salute Mentale” di ATS Insubria, dal 2020 è tornato a lavorare in ASST Sette Laghi svolgendo l’incarico di Responsabile della Struttura Complessa Psichiatria del Verbano.