Dopo due anni di lavori e sfortune riapre ai cittadini il parco Cantoni di Castellanza rinnovato

Dopo due anni funestati dal fallimento della prima impresa che si era aggiudicata l’appalto, dai ritardi causati dal covid e dalla mancanza di materiali ecco finalmente tornare ai cittadini, nella sua veste rinnovata, il parco di via Eugenio Cantoni a Castellanza. I lavori, infatti, erano iniziati nel 2020.

L’area verde è da sempre un punto di riferimento importante sia per i bambini che per gli anziani di quella zona della città e la sua chiusura prolungata aveva scatenato polemiche soprattutto tra gli abituali frequentatori delle panchine sotto i maestosi alberi che la puntellano.

«Oggi restituiamo ai cittadini un parco rinnovato, con una bella area giochi, uno spazio colorato caratterizzato da sedute a semicerchio con uno scopo polifunzionale» – ha commentato il sindaco Mirella Cerini che ha tagliato il tradizionale nastro insieme a parte della giunta e ai rappresentanti del Rione Insu. La pavimentazione, infatti, è ricoperta dalle caselle coloratissime del gioco dell’oca e della campana ma all’occorrenza può anche diventare una pista da ballo per le serate danzanti estive dedicate agli anziani.

Anche l’area giochi è stata rimodernata con attrezzature nuove mentre i viottoli che attraversano il parco sono ora percorribili anche da persone a mobilità ridotta o in carrozzina grazie ad una pavimentazione che drena l’acqua e che permette di muoversi anche in sedia a rotelle. Particolare anche il piccolo labirinto creato per dare un ulteriore spazio di svago ai più piccoli. Rinnovata anche l’illuminazione dell’area con lampade a led.

Il costo dell’operazione, sostenuto con fondi regionali, è di 200 mila euro e si inserisce nel piano di risistemazione delle aree verdi cittadine da 500 mila euro che ha già interessato il parco dei Platani con la nuova illuminazione e il parco del Buon Gesù con il campo da bocce e anche nuove lampade.