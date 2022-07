Due appuntamenti con le “Nuove Trame” di Auser nei parchi di Busto Arsizio

Auser Insieme Busto Arsizio invita i cittadini di Busto Arsizio agli incontri di sabato 9 luglio per condividere con voi un’esperienza piacevole di socializzazione e di creatività.

Sabato 9 luglio, ore 10.30, presso il parco dell’Associazione Evolvere di via Vesuvio 50. Una ricerca tra le superfici verso la co-costruzione della mostra fotografica Bio-grafie a cura di Fanny Lombardi (artista e arteterapeuta) e Michela Volfi (facilitatrice di pratiche di filosofia) insieme agli amici e alle amiche dei progetti Arte per non stare in disparte e Nuove Trame.

Alle ore 15.30 presso il parco l’associazione Assieme a Francesco (vicino alla Villa Comerio, via Silvio Pellico 3) Laboratorio creativo a cura di Fanny Lombardi (artista e arteterapeuta).