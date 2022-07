Due compagnie portano in scena “I musicanti di Brema” per Terra e laghi Festival

Terra e Laghi Festival dedica alle famiglie con bambini due spettacoli questo fine settimana, entrambi ispirati dalla favola dei fratelli Grimm “I musicanti di Brema”.

Sabato 23 luglio, ore 11

in piazza De Cristoforis a Sesto Calende (in caso di pioggia in sala consiliare)

I MUSICANTI DI BREMA RACCONTANO

della compagnia Teatro Bertold Brecht (LT)

con musica dal vivo

Quattro animali in fuga contro i soprusi e le prepotenze degli umani ma poi la soluzione è: ‘l’unione fa la forza’. Metafora del presente con risvolti attualissimi, lo spettacolo, raccontato con tecniche miste e con musica dal vivo, riflette sulla fuga e sull’approdo, sull’amicizia e il sopruso con uno sguardo all’utopia di un luogo dove tutto si fa più giusto e libero.

Sono tante le domande che nascono dalla visione di questo spettacolo: è giusto liberarsi degli affetti quando diventano vecchi e non più ‘produttivi’? È giusto sognare un posto migliore dove poter vivere senza sentirsi schiavi ma semplicemente seguendo le proprie aspirazioni? La gattina poetessa Emily ed il gallo pittore Chagall riusciranno a raggiungere i loro amici a Brema o si accontenteranno della casa nel bosco?

Con la regia di Maurizio.Stammati, la riduzione testuale di Pompeo Perrone, i costumi e i pupazzi di Dora Ricca, le scene di Marco Mastantuono le musiche di Domenico De Luca. Sul palco gli attori e musicisti: Maurizio Stammati e Chiara di Macco.

Domenica 24 luglio, ore 21

al Midec di Palazzo Perabò a Cerro di Laveno Mombello

I 4 MUSICANTI DI BREMA – La vera leggenda del rock and roll

della compagnia Nata Teatro (Ar)

Tre spettatori diventeranno attori dello spettacolo insieme a Livio Valenti per preparare il grande concerto nel bosco; partendo dalla fiaba classica scritta dai fratelli Grimm, il racconto viene rinarrato in chiave moderna pur mantenendo tutti i temi dell’originale.

Un asino, un gatto, un cane e un gallo si ribellano allo sfruttamento a cui l’uomo li sottopone e fuggono verso la città di Brema; sono vecchi e stanchi, ma ancora conservano nel loro cuore un sogno di libertà: vogliono entrare a far parte della famosa “Band” della città di Brema.

Durante il tragitto, si imbattono nei briganti che riusciranno a sconfiggere grazie alla forza della loro amicizia e del sogno che stanno inseguendo; insieme i quattro protagonisti riusciranno a superare ogni ostacolo, diventeranno grandi musicisti e trionferanno esibendosi, di fronte a un grande pubblico, nel più grande concerto della storia del rock and roll.

Lo spettacolo mette in risalto diverse tematiche come il valore della libertà e dell’amicizia, la forza della speranza e della volontà che permettono di superare ogni ostacolo per raggiungere un obiettivo.

Per maggiori informazioni: www.terraelaghifestival.com