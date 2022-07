Due ex campionesse di sci alla festa dello sport della Scuola Europea di Varese

Due ex campionesse di sci insieme per la Giornata sportiva della Scuola Europea.

Galleria fotografica Piera Macchi e Claudia Giordani alla festa dello sport della Scuola europea 4 di 6

Piera Macchi, ex valanga rosa, ha accolto Claudia Giordani, medaglia d’argento alle olimpiadi del 1976 di Innsbruck, in occasione della giornata organizzata lo scorso 22 giugno al campo di atletica di Calcinate degli Origoni a Varese.

Piera Macchi, sciatrice varesina la cui carriera si interruppe dopo un grave infortunio alle gambe, è docente della Scuola Europea e ha invitato l’amica, attualmente vicepresidente del CONI prima donna a rivestire l’importante ruolo, come madrina della giornata che ha visto oltre 200 ragazzini tra i 10 e gli 11 anni.impegnati in diverse discipline.

«Ringraziamo la Vicepresidente Claudia Giordani per la sua gradita visita alla Scuola Europea di Varese e per la sua partecipazione a questo evento sportivo – ha commentato Piera Macchi a nome della direzione scolastica – Ha incoraggiato e motivato la passione e la dedica allo sport come momento formativo cruciale della crescita dei nostri alunni. Ha detto che i momenti di sport non intralciano la vita scolastica, anzi ne facilitano gli studi. Claudia ha poi promesso di tornare alla Scuola Europea per parlare ai giovani della Parità di genere soprattutto nello sport».

A seguire la manifestazione c’era anche il fiduciario varesino del CONI Walter Sinapi accolto dalla direttrice della Scuola Secondaria Elizabeth MCDonald.