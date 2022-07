Edoardo Baletti nuovo presidente del Rotary Club Insubriae Malnate

È Edoardo Baletti il nuovo presidente del Rotary Club Insubriae Malnate. Al ristorante “il Gestore” di Varese, lo scorso martedì 5 luglio, è avvenuto il passaggio di consegne tra Davide Papa – in carica nell’anno rotariano 2021-2022 – e il nuovo presidente, che ricoprirà la carica annuale dal 1 luglio al 30 giugno del prossimo anno.

«Siamo un club giovane, sorto solo 5 anni fa – spiega Baletti -. Il club è nato il 14 maggio 2018 ed è formato da un gruppo eterogeneo, con soggetti che vengono da Milano, Saronno, Gavirate e provincia di Varese. Abbiamo identificato Malnate come zona operativa perché era scoperta rispetto agli altri 7 club del gruppo Seprio del Rotary».

In 5 anni, con il Covid di mezzo, il club è stato comunque molto attivo sul territorio malnatese grazie alle collaborazioni instaurate con Sos Malnate. «Abbiamo già fatto qualche iniziativa assieme – ha sottolineato Baletti – e stiamo seguendo da vicino l’iter per la nuova sede. Essendo un club piccolo, composto da 16 membri, stiamo collaborando con altri club su temi differenti come il comitato Tram-Treno e la Fondazione dell’Università dell’Insubria. In questi giorni stiamo facendo da guide sul territorio ai ragazzi che vengono da tutto il mondo per partecipare al Rowing Camp della Canottieri Gavirate. A livello ambientale abbiamo sostenuto il progetto del Bee Hotel, per la salvaguardia e la nidificazione delle api selvatiche».

«Nelle prossime settimane – conclude il presidente – abbiamo in programma di chiamare l’amministrazione per iniziare a collaborare per eventi sul territorio. Quando c’è bisogno noi ci siamo, anzi ci proponiamo come parte attiva».