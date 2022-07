EMA invita a vaccinare subito tutti gli over60 e pazienti fragili

L’EMA, l’autorità sanitaria europea, accelera sulle vaccinazioni. Il responsabile della strategia vaccinale contro il Ovid Marco Cavalieri si è espresso per un richiamo immediato di tutti gli over60 e dei pazienti fragili contro la nuova ondata provocata dall’alta contagiosità delle varianti Omicron BA.4 e BA.5.

Attualmente, la raccomandazione, recepita anche dal Governo italiano, è il richiamo per tutti i grandi anziani, dagli over80 in su.

Le somministrazioni, però, segnano il passo. La Lombardia si dimostra sempre virtuosa con il 16% della popolazione coinvolta giù vaccinata. Guida la classifica nazionale il Veneto con il 17%. Fanalino di coda la Valle d’Aosta con lo 0% preceduta dalle province autonome di Bolzano e Trento che hanno raggiunto rispettivamente lo 0,2 e 0,3% della popolazione di riferimento.

Negli ultimi 15 giorni la media dei vaccini somministrati in Lombardia si è attestata tra le 3500 e le 4300 dosi per un totale di 22.600 vaccini effettuati, in calo del 5,7%

Nella giornata di ieri, 7 luglio, sono state effettuate 110 prime dosi, 1847 dosi booster e 2721 quarte dosi per un totale di 4678 iniezioni fatte.

Solo nelle RSA la campagna procede a gonfie vele: nelle strutture di Ats Insubria si è ormai ultimato il richiamo della seconda booster con il coinvolgimento d 5753 ospiti ( ben al disorpra della platea per una percentuale del 104,3%)