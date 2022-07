Emergenza idrica, Verbania limita l’utilizzo di acqua potabile

Preso atto della difficile situazione di emergenza idrica che sta interessando anche il territorio del Comune di Verbania dovuta al persistere dell’assenza di precipitazioni e delle elevate temperature, e rilevata quindi la necessità di dover limitare ogni possibile ulteriore utilizzo dell’acqua rispetto alle prioritarie esigenze d’uso potabile ed igienico sanitario, su tutto il territorio comunale è in vigore l’ordinananza con il divieto di utilizzo dell’acqua per usi impropri e diversi da quelli legati alle prioritarie esigenze di uso potabile ed igienico-sanitario (come riempimento di piscine, innaffiamento di giardini ecc.) fino al miglioramento dell’emergenza idrica attualmente presente e comunque fino ad apposito provvedimento di revoca.

Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrative. Sono escluse dal presente provvedimento tutte le attività connesse allo svolgimento di servizi pubblici, quelle legate ai servizi antincendio. Invitiamo anche tutti i cittadini a risparmiare l’uso dell’acqua, evitando sprechi e di ridurre al minimo i consumi.

Su sito del comune di Verbania alcuni consigli di Acqua Novara VCO in tal senso https://www.comune.verbania.it/Novita/Avvisi/Crisi-idrica-risparmiano-acqua